Milano e il festival dell’Oriente

A disposizione del pubblico ci sono spettacoli folkloristici di grande suggestione, attività ed esperienze, mostre culturali ed aree interattive, un grande bazar con tanti prodotti tipici e curiosità, punti ristoro in cui scoprire e assaggiare le prelibatezze etniche. Chi ama la cultura e gli incontro di approfondimento trova anche conferenze, seminari, mostre fotografiche e spazi riservati al confronto con le grandi correnti spirituali dell’Oriente, come induismo, buddismo, confucianesimo, zen, taoismo, scintoismo, sciamanesimo e altro ancora, per un approccio diretto ad esperienze e modelli di vita alternativi.



Chi è interessato ai temi della salute e del benessere, trova un intero spazio riservato nella Fiera Salute e Benessere: da Oriente a Occidente, un’area in cui conoscere e sperimentare le terapie tradizionali. In particolare sono presenti padiglioni dedicati alle terapie olistiche, a quelle bionaturali, allo yoga e all’ayurveda. Ci sono anche le sezioni dedicate ai fiori di bach, thetahealing, spazi vegani, reiki, massaggi, shiatsu, tuina, bio musica, rebirthing, integrazione posturale e molto altro ancora.



Grande rilievo è riservato anche alle arti marziali con un evento nell’evento, intitolato Festival delle arti marziali con maestri ed atleti che si alternano sul palco e nelle aree tatami per incontrare il pubblico con performance e seminari di Aikido, Karate, Ju Jitsu, Tai Chi Chuan, senza dimenticare le discipline che ne sono derivate in Occidente, come ad esempio Kick Boxing o Krav Maga.



Il biglietto, acquistabile anche online (http://festivaldelloriente.eu) costa 12 euro (bambini fino a 10 anni 5 euro) e dà diritto all'ingresso ai tre eventi in contemporanea Festival d'Oriente, Fiera Salute e Benessere: da Oriente a Occidente, e Festival delle arti marziali. Orari: dalle 10.30 alle 23.00.