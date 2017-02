Milano e i fumetti: tre giorni con Cartoomics

Cartoomics: fumetti a Milano 1 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano 2 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano 3 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano Robert Picardo, Star-Trek - Ospite di cartoomics 2017 4 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano Topo Maltese - Giorgio Cavazzano 5 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano Cosplayers sul palco di Cartoomics 6 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano La mostra: "Diabolik al muro" 7 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano 8 di 8 Ufficio stampa Ufficio stampa Cartoomics: fumetti a Milano leggi dopo slideshow ingrandisci

Forte del successo della passata edizione, alla quale hanno partecipato oltre 75.000 visitatori, Cartoomics, si presenta sotto la direzione artistica di Filippo Mazzarella, con una 24esima edizione ricca di appuntamenti dedicati ad ogni settore dell’intrattenimento. Il fumetto è rappresentato da decine di editori che presentano le novità della prossima stagione e da ospiti speciali; il cinema propone golose anteprime come “Logan – The Wolverine”. La fantascienza presenta un omaggio ai 40 anni di Star Wars, con Robert Picardo interprete delle serie “Star Trek: Voyager” e “Doctor Who”, e Stephen Calcutt, storica controfigura di Chewbacca e Darth Vader nell’originale Guerre Stellari (oggi noto come Star Wars - Episodio IV – Una nuova speranza). I cosplay possono approfittare degli attesissimi contest, mentre l’area Fantasy è animata da orchi e elfi. C’è poi una nuova area Games, dedicata ai videogiochi, presentazioni di libri, nuove serie televisive, fanfilm, fumetti autoprodotti e un’area speciale dedicata al collezionismo di qualità.



Ospite speciale di questa edizione per la sezione fumetto e vincitore del Cartoomics Artists Award 2017, è il disegnatore veneziano Giorgio Cavazzano, che festeggia i suoi “primi” 50 anni di fumetto Disney, presentando una storia straordinaria pubblicata sul settimanale “Topolino” in uscita il 1° marzo, e una nuova collana con il meglio della sua produzione. Per l’area cinema, l’ospite d’onore è il regista Dario Argento, che sabato 4 marzo (ore 17.30 in Agorà 3) incontra il pubblico e ritira il Cartoomics Directors Award 2017. Per l’area fantascienza, l’ospite speciale è invece Robert Picardo, attore che ha interpretato il ruolo del Dottore nella serie Star Trek: Voyager. Per l’animazione è ospite Bruno Bozzetto, maestro del cartoon italiano, che presenta il documentario sulla sua carriera "Bozzetto non troppo”, diretto da Marco Bonfanti e presentato al Festival del Cinema di Venezia.



Sono oltre venti gli editori di fumetti che portano a Cartoomics il loro catalogo, presentando nelle Agorà e presso i loro stand novità e attesissimi ritorni con esposizioni e incontri. Tra questi Panini Comics-Disney, Sergio Bonelli Editore, Astorina, Bao Publishing, Coconino Press, Fandango, BeccoGiallo, Edizioni Star Comics, Saldapress, Edizioni BD, Edizioni Dentiblù, Magic Press Edizioni, Shockdom, Cronaca di Topolinia e altri.



Astorina, casa editrice di Diabolik, nello spazio espositivo allestito presso il suo stand, propone la mostra “Diabolik al muro”, una carrellata di poster, omaggi d’artista, stampe e litografie prodotte nel corso dei cinquantacinque anni di vita del criminale più amato e letto del fumetto italiano.



Tornano anche la Movie Time Machine, lo spazio dedicato al cinema che ogni giorno ospita tante sfide all’ultima spigolatura cinematografica per portarsi a casa dvd e blu-ray dei film preferiti. Le sfide quotidiane si tengono ogni ora, dalle 10.00 alle 19.00, e il Villaggio Medieval-Fantasy, un tuffo in un mondo fatato animato da elfi, nani, cavalieri, draghi e orchi. La Piazza Magica è il fulcro vitale del villaggio con spettacoli, tornei, giochi, scherma ed interviste. C’è poi uno spazio riservato ai giochi da tavolo e di ruolo con oltre 100 tavoli dimostrativi messi a disposizione gratuitamente dalle aziende, e un grande spazio riservato ai videogames.



CARTOOMICS 2017

Quando: 3-4-5 marzo 2017

Dove: Fiera Milano Rho – Padiglioni 16 e 20 – MM1 Rho FieraMilano

Orari: 9.30-19.30

Ingressi: Individuale giornaliero: 13 euro (acquisto in cassa) - 11 euro (acquisto in cassa con coupon sconto scaricabile dal sito) - 10 euro (acquisto del biglietto online). Gratuito per bambini da 0 a 10 anni non compiuti

Informazioni per il pubblico: www.cartoomics.it