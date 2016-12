Milano: due giorni con Re Panettone

Re Panettone giunge alla sua nona edizione e offre ai visitatori gli assaggi gratuiti proposti da una quarantina tra i migliori pasticceri italiani, i quali mettono in vendita i loro panettoni al prezzo di 25 euro al chilo. Oltre alla classica mostra mercato e alle degustazioni sono in programma incontri con gli artigiani, approfondimenti tematici, giochi, laboratori per i bambini e altro ancora.



Come di consueto, Re Panettone s’impegna a offrire dolci artigianali d’eccellenza, realizzati senza i conservanti utilizzati comunemente nelle lavorazioni industriali. Per questo, come è accaduto già nelle precedenti edizioni il DeFens, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano, effettua controlli a campione per verificare l’assenza di queste sostanze all’interno dei lievitati presenti alla manifestazione.



Durante la kermesse si svolgono la V edizione del Premio “I PanGiuso”, che incorona il miglior panettone e il miglior lievitato innovativo, e la VI edizione del Premio “I Custodi del Panettone”, dedicato alle confezioni per panettone più eco-sostenibili, funzionali e creative.



Gli esperti e i professionisti del settore raccontano ai visitatori il mondo del panettone con tavole rotonde, dibattiti, giochi e premi. Per i bambini ci sono invece, sia sabato sia domenica, i Laboratori Crescendo, attività dedicata ai mini pasticcieri dagli 8 ai 13 anni, i quali hanno la possibilità di mettere le mani in pasta tra zucchero, farina e lievito sotto la guida esperta dei grandi Maestri presenti alla manifestazione, per preparare dolcetti da cuocere sul posto e da portare a casa in contenitori appositi, forniti dall’organizzazione. I Laboratori prevedono otto sessioni della durata di un’ora e mezza circa, accessibili fino a un massimo di venti bambini alla volta e ad un costo è di 10 euro a bambino e per sessione.



Al termine dell’edizione milanese Re Panettone si trasferisce a Napoli, nel weekend del 3-4 dicembre.



L’evento, ideato e coordinato da Stanislao Porzio, è organizzato dall’Associazione Amici del Panettone. La manifestazioni è a inviti, scaricabili gratuitamente dal sito www.repanettone.it, oppure registrandosi all’ingresso.



Orari: Sabato 26 novembre, dalle 10.00 alle 20.00

Domenica 27 novembre, dalle 10.00 alle 19.00