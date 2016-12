Milano, capitale mondiale della Tap Dance e della musica jazz

Tra gli ospiti del festival spiccano i nomi di personaggi del calibro di Colleen Kelly, la nipote dell'indimenticabile Gene, protagonista di “Ballando sotto la pioggia”; il pluripremiato Jason Samuels Smith, vincitore di un Emmy e di un American Choreography Award; Derick K. Grant, direttore e coreografo del fortunatissimo “Imagine Tap!”; la newyorchese Michela Marino Lerman, il vincitore del Flo-Bert Award Charles Goddertz, Avalon Rathgeb, che nel 2012 si è esibita alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra; e l'italiano Giuseppe Galizia. E ancora, tra i musicisti, il vocalist Albert Hera e il batterista Israel Varela, che ha lavorato, tra gli altri, con Andrea Bocelli e Pino Daniele.



Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 19, presso l'Area Dance di via G. B. Cassinis 33, vengono organizzate lezioni di tap dance per ballerini di ogni livello e stile, dal beginner al professional, dal broadway all'hoofer style. Ci sono anche lezioni di solfeggio ritmico, hear training, canto corale, master class con professionisti jazz e lezioni individuali di canto e musica strumentale, tenute da insegnanti selezionati tra i più celebri artisti a livello mondiale. Le lezioni sono tutte accompagnate con musica dal vivo, eseguita dalla Moscato Tap&Jazz Band, per realizzare il miglior connubio possibile tra musica e ballo, ricreando le magiche atmosfere degli anni Venti e Trenta.



Venerdì 22 aprile alle 21.30, presso il Bistro di via Amoretti 94 (www.bistromilano.it), si svolge la Tap Jam-session, con la partecipazione di tutti i musicisti e i tap dancers coinvolti nel Festival. La serata è dedicata al virtuosismo e alla sperimentazione ed è una bella occasione in cui il pubblico può ammirare da vicino alcuni tra i più grandi professionisti della scena mondiale.



Sabato 23 aprile alle 21.30, presso l’Auditorium San Fedele di via Hoepli 3, ha luogo la Moscato Tap&Jazz Fest Gala, uno spettacolo unico e coinvolgente con i big della tap dance e le note delle star del jazz. Durante il gala viene anche assegnato il prestigioso Golden Heel Award, il premio al miglior tapper.



Domenica 24 aprile alle 21.30, il Teatro Blu di via Cagliero 26 ospita la Moscato Tap&Jazz Conference & Youth-Generation Star, nel corso della quale i giovani allievi hanno l'opportunità di esibirsi di fronte al pubblico e alla presenza dei maestri del Festival, che valuteranno le loro prestazioni. Durante la serata vengono assegnate alcune borse di studio per i festival internazionali.



I principali eventi del festival sono seguiti in diretta su Radio Danza, media partner della kermesse (www.radiodanza.it)



Per ulteriori informazioni: www.moscatotapmilano.com