Milano: capitale degli amici a quattro zampe

L'esposizione, riconosciuta dalla Federazione cinologica internazionale (FCI,) si svolge ogni anno in un Paese diverso: la prima edizione risale al 1971, quando ad ospitarla fu Budapest, mentre il prossimo anno il testimone passerà alla Russia. La kermesse rappresenta un importante appuntamento, tra i più attesi sotto il profilo zoologico e si propone la promozione della cinofilia e del rapporto uomo-cane attraverso il profilo dello show. Oltre ad ammirare gli esemplari più belli e più simpatici di oltre 300 razze provenienti da 60 Paesi del mondo, la manifestazione offre a tutti gli appassionati la possibilità di ricevere informazioni e consigli dai migliori allevatori sulle diverse razze canine, sul modo migliore per rapportarsi con il proprio cane e su quali siano le razze più adatte da accogliere nella propria famiglia.



La gara si articola in diverse categorie e assegna titoli differenti: tra cui il BOB (Best of Breed, migliore dirazza), BOS (Best of Opposite Sex, migliore soggetto di sesso opposto al BOB), e Miglior Giovane (vincitore della classe per cani di età compresa tra i 9 e i 18 mesi). Tra tutti i vincitori di categoria viene assegnato il titolo di Campione del Mondo. I vincitori di del titolo Migliore di Razza gareggiano ulteriormente per il titolo di Best in Show, ovvero il migliore della manifestazione, il cane in assoluto più bello del mondo.



Ci sono poi dimostrazioni di abilità canina e di spettacolo, tra cui le prove di Agility, Flyball, Disc Dog o Frisbee Dog e addirittura di Dog Dance. Molto attese dal pubblico anche le esibizioni dei Cani da Soccorso, che si terranno nei giorni 11,12,13 e 14 giugno nel padiglione 13 (ring d'onore) dalle ore 12,30 alle ore 13,00.



Durante i giorni della manifestazione è anche possibile partecipare al contest “Milan Dog Eyes”, curato da Purina PRO PLAN, presente all'interno della fiera con uno stand dedicato, grazie al quale si può vincere una Go Pro di ultima generazione da utilizzare per “videoriprendere” il proprio amico a quattro zampe. I protagonisti del contest sono tre cani i quali raccontano, attraverso le immagini girate da una telecamera Go Pro “ospitata” su ciascuno di loro, diversi punti di vista sul mondo… secondo l'occhio di Fido. I visitatori dello stand sono invitati a votare il loro video preferito e partecipare in questo modo all'estrazione dei premi. Gli esperti Purina saranno a disposizione di tutti gli appassionati di pet per dare consigli utili su come allevare e alimentare il loro cane. Per ulteriori informazioni sui punti vendita specializzati nei quali reperire gli ingressi gratuiti, è possibile collegarsi al sito www.purina-proplan.it.



Per tutte le informazioni sulla fiera www.wds2015.com/