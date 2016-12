Milano, arriva l'Italian Beer Festival

10:07 - Il capoluogo lombardo ospita da venerdì 20 a domenica 22 marzo la decima edizione dell’Italia Beer Festival, la prima manifestazione interamente dedicata al mondo dei micro-birrifici artigianali. Partecipano all'evento, ospitato presso gli East End Studios di via Mecenate 90, circa 36 birrifici e oltre 200 birre in degustazione provenienti da numerose regioni italiane. I visitatori possono inoltre partecipare a laboratori per ampliare le proprie conoscenze sulla birra artigianale e per conoscere le nuove tendenze del momento. Tra le attrazioni più interessanti segnaliamo la birra aromatizzata alla frutta e tante occasioni di spettacolo, tra cui concerti e intrattenimento.

Tra i tanti ospiti presenti al festival si possono trovare circa 36 birrifici, tra cui : Amiata, Apuano, Argo, Birradamare, Birrone, Bq, Cagliari, Croce di Malto, Doppio Malto, Elvo, Extraomnes, Foglie d’Erba, Free Lions, Gaia, Gambolò, Geco, Gedeone, Hibu, Il Mastio, Jeb, Kamun, L’Inconsueto, L’Orso Verde, La birra di Meni, La Buttiga, Lambrate, Maiella, Mc 77, Opera, Perugia, Retorto, Settimo, The Wall, Toccalmatto, Trami, Valcavallina. Sono presenti inoltre diversi birrai rappresentanti delle varie etichette che spiegano le fragranze della birra e le loro novità.



In queste giornate sono presentate le tendenze del mondo brassicolo artigianale italiano: ad esempio ci sono le birre maturate in botte o quelle realizzate con l’aggiunta di frutta fresca, pastorizzate insieme allo zenzero. il risultato è un aroma acidulo, con note di ciliegie, lamponi, pesche che si aggira sui 5 %.



Accanto agli stand dedicati alla birra ce ne sono altri che ospitano i prodotti artigianali del settore gastronomico anche straniero: tra questi ricordiamo, ad esempio, gli spazi di cucina indiana di BQ Tra Insemma, la piadineria di San Marino, l’hamburgeria di Mi &Ti, la paella Valenciana de L’Ancora, i burritos e i nachos di Jumbomex, il kebap turco e gli arrosticini abruzzesi.



La festa inizia venerdì 20 marzo dalle ore 18.30 con il corso di degustazione per neofiti e prosegue con la degustazione di Birra Perugia, uno storico marchio italiano diventato birrificio artigianale. Sabato 21 marzo dalle ore 15.00, dopo il consueto corso, seguono le degustazioni del Birrificio The Wall, trionfo dei grandi luppoli americani. Domenica 22 marzo è la volta del Birrificio Elvo e alle ore 18.30 la Question Time dedicata agli homebrewers e alle produzioni casalinghe.



Il festival ospita infine la cerimonia di premiazione del CIBA , Campionato Italiano delle Birre Artigianali che vede le birre artigianali italiane contendersi la palma di migliore prodotto dell'anno.



Non mancano poi gli appuntamenti dedicati alla musica con i concerti che animano la manifestazione a partire dalle ore 22.00. Venerdì 20 marzo salgono sul palco i Tamurita; sabato i Jaspers e Pino Scotto. Al termine dei concerti la serata prosegue con il dj set di Paul Chickens fino a chiusura.



Italia Beer Festival

Luogo: East End Studios – Studio 90, via Mecenate 90

Orari: venerdì 20 marzo dalle 17.00 alle 02.00; sabato 21 marzo dalle 12.00 alle 02.00; domenica 22 marzo dalle 12.00 alle 24.00.

Per maggiori informazioni: www.italiabeerfestival.it