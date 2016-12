Milano: appuntamento con i giocattoli più belli

Lo spazio espositivo si trasforma in una immensa “stanza dei giochi” di oltre 10.000 metri quadri, letteralmente tappezzati di piste di automobiline, trenini, videogames, costruzioni, macchinine a pedali, bambole, peluches, giochi da tavolo e ultimissime novità interattive. C’è anche in mostra il puzzle più grande del mondo (oltre 40.000 pezzi); non mancano le Winx, ospiti attesissime di questa edizione. Per gli appassionati delle battaglie spaziali c’è invece la Star Wars Arena, animata dagli eroi della celebre saga cinematografica, per uno scatto fotografico davvero spaziale. E ancora: tornei di giochi da tavolo, dimostrazioni e laboratori per tutti.



Non ci sono però solo giochi: i genitori possono approfittare di numerose iniziative a loro dedicate, con esperti pronti a rispondere a tante domande sul valore del gioco e con indicazioni pratiche, ad esempio per imparare a riconoscere i giocattoli originali da quelli contraffatti e quindi potenzialmente pericolosi. G come Giochi in scatola. – L’area dedicata ai giochi da tavolo è ancora più ampia rispetto alle passate edizioni, visto il crescente successo di questo genere di intrattenimento: a disposizione degli appassionati c’è una vera ludoteca in cui provare, dimostrare, giocare e scoprire tutte le novità tra sfide, confronti e dimostrazioni sui tavoli da gioco messi a disposizione gratuitamente per tutta la durata della manifestazione.



G come Gigante. E’ il maxi puzzle che Ravensburger presenta per la prima volta in Italia: con i suoi 40.000 pezzi per 7 metri di lunghezza e 2 di altezza, è il più grande del mondo ed è tutto dedicato ai grandi capolavori Disney.



Da provare – Si può sperimentare l’ebbrezza della velocità con i roller skate di Soy Luna!, i pattini uguali a quelli che Luna indossa nella serie TV in una speciale pista di pattinaggio per bambini e ragazzi, principianti ed esperti, desiderosi di cimentarsi con le rotelle. L’associazione Astro Skating di Monza è disponibile per dare consigli e seguire nei primi passi chi vuole seguire le sessioni di prova e di training. Sono a disposizione per la prova pattini, caschetto e ginocchiere.



Il gioco come cibo per la mente - Tante iniziative sono dedicate all’apprendimento e all’educazione nel segno del gioco. Torna l’amatissima Ghisalandia, la pista urbana animata dalla Polizia Locale del Comune di Milano che, servendosi di automobiline, piccole motociclette elettriche e biciclette, insegna il rispetto della segnaletica e della buona educazione stradale agli automobilisti e motociclisti di domani. C’ è poi Mangiando s’Impara, il progetto dedicato all’alimentazione che si propone di insegnare ai bambini le regole fondamentali dell’alimentazione buona e sana. Grazie alla presenza dell’Istituto Italiano di Sicurezza dei Giocattoli i genitori possono imparare a scegliere i giocattoli più sicuri e adatti ai loro bambini, imparare a leggere le etichette con consapevolezza e avvicinarsi alle norme dell’antocontraffazione. Il Consorzio Remedia è invece a disposizione con le sue divertenti iniziative per insegnare come smaltire i rifiuti, gli imballaggi dei giochi e le batterie scariche. Infine, grazie alla presenza della Commissione Difesa Vista per tutti e tre i giorni si possono effettuare controlli gratuiti della vista per grandi e piccini con ottici e oculisti.



Gioco anch’io – E’ un progetto che propone in una specifica area giochi e giocattoli adatti anche a bambini con differenti gradi di disabilità. Non si tratta di giochi per soli disabili, ma di giochi “universali” pensati per tutti, con i quali i bambini, disabili e non, possono divertirsi insieme.



G! come Giocare

Fieramilanocity – Padiglione 3

Porta Colleoni (Viale Scarampo - MM Portello)

Info: www.gcomegiocare.it

Orari: dalle 10.00 alle 20.00

Ingressi: intero adulto 10 euro, ridotto con iscrizione alla newsletter 6 euro. Bambini fino a 14 anni 1 euro - Gratis per i bambini sotto i 2 anni