Milano, appuntamento con Golosaria

Gli appassionati di cose buone si incontrano a Milano negli spazi del MiCo–Fieramilanocity (zona Amendola Fiera – Metro Lilla fermata Portello), da sabato 5 a lunedì 7 novembre per l’undicesima edizione di Golosaria , la rassegna di eccellenze enogastronomiche ideata dal giornalista Paolo Massobrio e diventata ormai punto di riferimento per foodies e amanti dei prodotti di alta qualità. Il tema chiave di questa edizione è “Dal cibo, le civiltà”: 300 artigiani del gusto, selezionati dal best seller IlGolosario sono raccolti in isole merceologiche che permettono di approfondire il concetto di cibo come fattore di civiltà.

Ecco allora il grande spazio dedicato alla civiltà del latte e dei formaggi, della norcineria, della carne e della panificazione, ma anche a quella degli olii, del pesce, dei dolci e dei lievitati, delle paste e dei cereali, del cioccolato, dell’acqua, dei distillati e delle birre artigianali. Molta attenzione, naturalmente, è riservata anche alla civiltà del vino, con la presenza di 100 cantine d’eccellenza. Molto rappresentate sono anche le diverse Cucine di Strada, suddivise in isole che rendono più facile e comprensibile il viaggio attraverso le espressioni locali e più particolari del cibo da passeggio, dai mondeghili agli sciatt.



L’agorà di Golosaria ospita invece talk, incontri e premiazioni, tra cui il raduno delle botteghe d’Italia con l’omaggio a Giorgio Onesti “Da Bottega a Boutique del Gusto: andata e ritorno”, la cerimonia di premiazione dei Ristoranti del GattiMassobrio, taccuino dei ristoranti d’Italia, e Top Hundred, ovvero la premiazione delle 100 migliori cantine d’Italia, con l’incontro tra giovani emergenti e con i personaggi che hanno fatto la storia del vino.



Non mancano gli show cooking, lab e master, in cui i protagonisti del mondo dell’enogastronomia, i produttori, gli chef e le scuole di cucina raccontano direttamente ai fornelli la filiera dei prodotti e le nuove frontiere della cucina. In questo grande spazio di eventi non stop non mancano i wine tasting aperti al pubblico, con le degustazioni di vini, gli approfondimenti territoriali e le sessioni dedicate alle cantine del cuore. Ritorna anche la Grill Academy e, nell'area Fumoir, le degustazioni con gli abbinamenti firmati dal Club Amici del Toscano.



Golosaria rinnova, insomma, l’occasione per toccare con mano e per approfondire la conoscenza delle eccellenze legate ai territori. E’ organizzata in collaborazione con Regione Lombardia Agricoltura ed è tenuta a battesimo dai partner storici della manifestazione, tra cui UniCredit, Lauretana, l'acqua ufficiale di Golosaria, Petra, la linea di farina del Molino Quaglia, il Gruppo De’Longhi e Grana Padano. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti si trovano sul sito www.golosaria.it.