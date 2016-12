Milano: a caccia di strenne all’Artigiano in Fiera

Milano e lʼArtigiano in Fiera 1 di 8 Dal Web Dal Web Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 2 di 8 Dal Web Dal Web Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 3 di 8 Dal Web Dal Web Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 4 di 8 Facebook Facebook Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 5 di 8 Facebook Facebook Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 6 di 8 Facebook Facebook Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 7 di 8 Facebook Facebook Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo 8 di 8 Facebook Facebook Milano e l'Artigiano in Fiera Una straordinaria rassegna di prodotti di artigianato di alta qualità, provenienti da tutto il mondo leggi dopo slideshow ingrandisci

La manifestazione, giunta alla sua ventunesima edizione, è articolata su una superficie espositiva di 310mila metri quadrati, in cui migliaia di artigiani di tutti i continenti e in rappresentanza delle tradizioni più consolidate espongono prodotti unici, autentici e originali. Una bella occasione anche per scoprire le innovazioni proposte dai giovani, sempre più numerosi, che decidono di impegnarsi nel settore, dimostrando che il connubio tra tradizione e innovazione è la ricetta per ottenere l’eccellenza. Tante le aree tematiche, tra cui il fashion, la creatività, l’arredamento (Moda&Design, Salone della creatività, Abitare la Casa). L’Italia è ospitata nei padiglioni 1-3, 2-4 e 6; l’Europa trova casa ai numeri 5-7, dall’Africa al Medio Oriente nel pad. 5, l’Asia al 10-14, le Americhe al padiglione 14.



I visitatori sono proiettati in un viaggio multisensoriale che coinvolge anche olfatto e gusto: a disposizione dei visitatori ci sono oltre 40 ristoranti con cuochi provenienti da realtà locali di tutto il mondo in cui apprezzare la cucine diverse ma sempre autentiche e genuine, in una vera festa di sapori. Si possono anche scoprire e apprendere i segreti di tante preparazioni tipiche e inconsuete grazie alle scuole di cucina, grande novità del 2016, in cui imparare a realizzare le specialità offerte direttamente dai custodi delle ricette autentiche, tramandate di generazione in generazione.



Non mancano i momenti musicali, con esibizioni, danze tipiche e spettacoli culturali: L’Artigiano in Fiera è un vero festival delle culture e delle tradizioni popolari del mondo, un momento in cui conoscere da vicino le numerose identità locali rappresentate e persino la storia di Paesi in conflitto tra loro, ma che in fiera lavorano in pace: la manifestazione diventa così anche un megafono per lanciare un forte messaggio di solidarietà. Alla kermesse partecipano artigiani provenienti da tante aree povere e in guerra che, a Milano, costruiscono occasioni di sviluppo per le proprie famiglie e le loro comunità. L’Artigiano in Fiera favorisce inoltre la partecipazione di imprese provenienti dalle regioni colpite dai recenti terremoti dell’Italia centrale.



Infine, questa edizione della kermesse è più facile da raggiungere in treno da tutta Italia e dalla Svizzera. Oltre alla metropolitana, alle tratte di Trenord e al sistema infrastrutturale del Nord Italia, ci sono gli Eurocity di Trenitalia da Ginevra e Basilea, e Italo, in qualità di partner ufficiale dell’evento, che effettuano dal 3 all’11 dicembre una fermata straordinaria presso la stazione di Milano Rho – Fiera, con otto i collegamenti giornalieri, (quattro provenienti da Salerno e altrettanti provenienti da Torino) con tariffe vantaggiose.

utte le informazioni sono sul sito Internet: www.artigianoinfiera.it.