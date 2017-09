29 settembre 2017 16:00 Milan Games Week 2017: l’Italia diventa protagonista Si è aperta la settima edizione dell’evento milanese dedicato ai videogiochi

Dopo una carriera passata in Lucasarts a far ridere i videogiocatori con splendide avventure grafiche, Tim Shafer è oggi a capo di Double Fine Productions. Mai come quest’anno Milan Games Week evento organizzato dall’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI) e giunto ormai alla settima edizione, può sfoggiare un’anima veramente tricolore, anche nei contenuti. Basta scorrere la lista degli ospiti invitati alle conferenze che impreziosiscono l’evento per rendersene conto: a star internazionali come Tim Schafer, Presidente e CEO di Double Fine Productions, alla prima apparizione in Italia; Shigeri Ohmori e Kazumasa Iwao di Game Freak (Pokémon); Bob Roberts di Monolith Productions (La Terra di Mezzo: L’ombra della Guerra); Ichiro Hazama di Square Enix (Dissidia Final Fantasy NT), si affianca infatti un numero considerevole di professionisti del settore italiano, finalmente capace di presentarsi compatto all’attenzione del mercato globale dei videogame con prodotti di grandissimo livello.

È il caso di Davide Soliani e Gian Marco Zanna, rispettivamente Creative Director e Producer, negli uffici di Ubisoft Milan, del gioco che più ha catalizzato le attenzioni all’ultimo E3 di Los Angeles, Mario + Rabbids: Kingdom Battles. Massimo Guarini e la sua Ovosonico, dagli studi di Varese hanno commosso i videogiocatori con il delicatissimo The Last Day of June, mentre Alberto Belli e Giulia Zamboni di Gamera Interactive sono al lavoro su diversi progetti, tra cui un gioco di ruolo che coinvolge alla scrittura Chris Avellone, uno dei più apprezzati autori internazionali di storie dedicate ai videogiochi. E poi ci sono le velocissime auto di Assetto Corsa: Kunos Simulazioni, rappresentata dal co-fondatore e CEO Marco Massarutto, è da tempo in grado di combattere, con le sue simulazioni nate negli uffici posti - non a caso - all’interno del circuito di Vallelunga, contro campioni come Forza Motorsport 7 (Microsoft), Project Cars 2 (Bandai Namco), Gran Turismo Sport (Sony Interactive Entertainment).



Insomma, quelle che si stanno svolgendo presso i padiglioni di Fiera Milano Rho sono ore intensissime di conferenze e di tavole rotonde, a cui tutti gli appassionati di videogiochi possono partecipare per approfondire la conoscenza di un medium sempre più importante anche per le menti creative italiane. E poi, ovviamente, ci sono i nuovi videogiochi da vedere e da provare tra gli stand organizzati dai distributori attivi sul nostro mercato.

Call of Duty è, storicamente, uno dei giochi presi d’assalto alla Milan Games Week: le code sicuramente aumenteranno… C’è l’attesissimo ritorno di Call of Duty (Activision) allo scenario della Seconda Guerra Mondiale che aveva dato il via alla serie nell’ormai lontano 2004; c’è un Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft) che, dopo un anno di pausa, ripropone la serie con un’ambientazione meravigliosa, l’Antico Egitto, esplorabile in lungo e in largo alla ricerca dell’origine della casta degli Assassini. Per chi vuole correre, ci sono postazioni dedicate a MotoGP 17 (Milestone), Project Cars 2 (Bandai Namco), a F1 2017 (Codemasters), a Forza Motorsport 7 (Microsoft) e, in assoluta anteprima, Gran Turismo Sport (Sony Interactive Entertainment).



E poi ancora anteprime assolute come La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra (Warner Bros. Interactive Entertainment), ultimo gioco “open world” dedicato al mondo del Signore degli Anelli, un Far Cry 5 (Ubisoft) che promette di affrontare il tema degli estremismi nella provincia americana, il nuovissimo titolo a base di zombi Days Gone (Sony Interactive Entertainment), il ritorno della mascotte di Sega con Sonic Forces… e per non dimenticare la nostra passione nazionale più viscerale, anche i recentissimi FIFA 18 (Electronic Arts) e PES 2018 (Konami) sono disponibili tra gli stand, pronti a raccogliere le sfide degli appassionati di calcio digitale. GamesWeek, poi, rappresenta la prima occasione per il pubblico italiano per vedere in azione Xbox One X, la nuova, potentissima versione della console di Microsoft.