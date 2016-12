Merano, vino e mele per celebrare l’autunno

06:00 - L’autunno a Merano e nei suoi dintorni è la stagione dei colori, uno dei momenti migliori in cui visitare la città o andare a spasso per i boschi, in mezzo alla natura e godersi lo spettacolo del foliage, davvero unico. E per gustare, al termine di una bella passeggiata, vino e prodotti tipici nelle Buschenschank ovvero le osterie contadine: è il piacevolissimo e conviviale rito del Toerggelen, con i contadini che aprono le loro cantine fra i vigneti per viziare gli ospiti con ottimi vini e con tipiche e ruspanti specialità. Profumi, gusti e sapori della tradizione culinaria meranese, ma anche folklore e musica saranno i protagonisti di un ciclo di manifestazioni, l’Autunno Meranese, che colorerà e animerà la stagione autunnale di questa incantevole zona dell’Alto Adige.

VinoCulti – Festival della degustazione che si svolge a Tirolo dall’11 settembre all’11 novembre. In programma non solo degustazioni di vino e visite alle cantine, ma anche gite culturali e passeggiate nei mercati dei sapori. Gli amanti del buon vino, gli intenditori e i semplici appassionati, hanno la possibilità di scoprire interessanti dettagli sui vini e sulla coltivazione dei loro vitigni.

Le giornate del radicchio - Ogni anno, in Alta Val di Non, tra agosto e ottobre, si svolge la raccolta del radicchio e così arrivano puntuali le giornate a esso dedicate, quest’anno tutti i fine settimana dal 18 settembre al 4 ottobre. Il radicchio è una verdura particolarmente sana e ricca di vitamina C. Ristoranti e alberghi della zona dedicano al radicchio un’attenzione speciale creando innumerevoli varietà di piatti.



Settimane dell’agnello - Durante le Settimane dell’agnello, dal 19 settembre al 14 ottobre, i ristoranti della Val d’Ultimo propongono specialità culinarie a base di pecora e di agnello. Un appuntamento particolare dal forte richiamo tradizionale, che possono essere gustati tutti i weekend dal 18 settembre al 4 ottobre.



Keschtnriggl a Lana, Foiana, Tesimo e Prissiano - A Lana, Tesimo, Foiana e Prissiano i giorni dal 15 ottobre al 1 novembre sono dedicati alla castagna. Appuntamenti culinari e antiche tradizioni sono gli assoluti protagonisti di questa manifestazione. Un’opportunità per riscoprire le ricette tipiche locali e un’esperienza per entrare in contatto con gli usi e i costumi locali.



Festa dell'uva - Per le vie di Merano, dal 16 al 18 ottobre, numerosi stand enogastronomici e d’artigianato. Le esibizioni musicali delle bande cittadine faranno da colonna sonora a una ricca serie di appuntamenti. La manifestazione, che celebra la fine della vendemmia, terminerà il 18 con il tradizionale corteo di fanfare, bande, danzatori, carrozze e carri allegorici.



Giornate del Riesling - 11a edizione delle Giornate del Riesling Alto Adige, dal 10 ottobre al 15 novembre, si svolgerà come di consueto a Naturno. I coltivatori locali di riesling e le aziende agricole del territorio apriranno le loro cantine per far gustare i pregiati vini. In occasione di questo evento si terrà anche il Concorso Nazionale del Riesling e sarà premiato il vino migliore della scorsa annata.



Autunno contadino - Un’escursione dedicata al Törggelen, dal 4 ottobre al 8 novembre a Scena, tra le sfumature delle foglie autunnali, per trascorrere un piacevole pomeriggio all’insegna di musica, visite guidate alla scoperta delle mele e delle squisite torte del mercato contadino.



L'autunno dorato - Dedicato agli appassionati di vini e di pietanze di qualità, dal 19 ottobre all’11 novembre a Lagundo, degustazioni enologiche, feste d'autunno, Törggelen e mercati contadini.



Schenner Bauernkuchl - In occasione della “Bauernkuchl”, il 22 ottobre 2015, Scena si trasforma in una grande cucina all’aperto. Le contadine propongono le loro specialità in piazza Raiffeisen. Una grande festa d’autunno, con sottofondo di buona musica.



Merano WineFestival – Gran finale con il Merano International WineFestival, uno degli eventi enogastronomici più esclusivi ed eleganti d’Europa, in programma dal 6 al 9 novembre, che riunisce oltre 300 tra le migliori tenute vitivinicole italiane e più di 150 viticoltori provenienti da tutto il mondo. Nelle affascinanti sale del Kurhaus, edificio in stile Liberty simbolo della città di Merano, sarà possibile degustare vini selezionati di altissima qualità, provenienti dalle zone vitivinicole più importanti del mondo, e prelibatezze gastronomiche.



Per maggiori informazioni: : www.meranodintorni.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it