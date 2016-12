Medioevo in Abruzzo: una notte con i Templari

Un tuffo nel Medioevo - Per inaugurare la manifestazione, venerdì 2 settembre per le vie della suggestiva cittadina abruzzese si terrà una sfilata degli artisti che animeranno l'evento, come elfi, trolls, dame, cavalieri, re, streghe e maghi. Tutta la città sarà parte integrante dell’evento, con negozi e case addobbati a tema templare e medievale, così come il centro storico ed il Castrum, completamente immersi nell'epoca di ambientazione, collocata tra il XII e XIII secolo. Per l'occasione verranno allestiti mercatini artigianali ed un vero e proprio mercato medioevale, ludo e un enorme labirinto nel quale avventurarsi.



I sapori del 1200 - Un calendario fitto di eventi, convegni, rievocazioni e animazione in costume d'epoca per grandi e bambini, che catapulterà tutti i visitatori nell'era templare, rendendoli non semplici spettatori, ma veri e propri protagonisti. Presso la Taverna del Drago sarà, inoltre, possibile gustare i piatti tipici della cucina medievale, in un ambientazione riferita al periodo in cui i cavalieri templari furono in auge.



Il mito dei Templari - I Templari furono un ordine cavalleresco fondato nel 1118 da cavalieri reduci dalle Crociate in Terrasanta da suscita da sempre grande interesse e fascino, in quanto rimane estremamente controversa la loro azione, sia riguardo al valore etico dell'ordine stesso, sia a causa delle leggende moderne circa una presunta prosecuzione segreta dell'ordine, anche se non esistono prove storiche certe e inconfutabili a riguardo.



Per maggiori informazioni: www.nottetemplare.it