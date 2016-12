Matera: le mongolfiere fanno festa

L'evento, organizzato dall'Associazione culturale Murgiamadre e promosso in collaborazione con la Città di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio e Fondazione Matera 2019, ospita venti equipaggi di mongolfiere provenienti da tutta Europa pronti a dare spettacolo nei cieli sopra i Sassi, due volte al giorno; nello stesso tempo a terra si svolgono numerosi eventi sportivi e culturali all'interno dei coloratissimi Iglù de Vent, installazioni create con il riciclo delle vele dei palloni aerostatici, in arrivo direttamente dalla città catalana di Igualada, dove si tiene l'European Balloon Festival, evento partner della manifestazione lucana.



In concomitanza con l'evento, i Sassi e il Parco della Murgia Materana sono la cornice in cui i bambini possono sperimentare vari sport, tra cui il tiro con l'arco, passeggiate in bicicletta e a cavallo, minibasket, trekking e arrampicata, a cura della UISP; il festival di letteratura per l'infanzia nei Sassi di CittadeiBimbi; ci sono anche laboratori didattici per le scuole e le famiglie sull'arte del riciclo di carta e vetro e sulla sana alimentazione; showcooking e “Laboratori del Gusto” a cura di Slow Food, oltre a giocolieri e writers locali impegnati nello show “Special Graffiti”, a cura del MOMart Gallery e Casa Netural



Tra gli ospiti internazionali del MBF anche Jim Avignon, artista berlinese di street art new-pop. Il Festival inoltre si propone come il più grande evento sostenibile e “senza barriere” nei Sassi, aperto anche alle persone con disabilità sensoriali e ipovedenti, attraverso un percorso guidato ideato dall'associazione SassieMurgia: nel Sasso Caveoso, giovedì 8 ottobre, si tiene una “Cena al buio”, un Gran Galà organizzato dall'Unione Ciechi di Bari e Matera, in cui gli ospiti sono serviti ai tavoli da camerieri non vedenti.



Il clou della festa è in programma nella serata di domenica 11 ottobre con il “Night Glow”, l'esclusivo spettacolo delle mongolfiere che, dopo il tramonto, si illuminano a ritmo di musica come gigantesche lampadine.



Matera e la Basilicata sono state e sono terre di passaggio, scambio e trasformazione. Dagli antichissimi percorsi e riti legati alla transumanza alle influenze della Magna Grecia, di Roma, e in seguito di Bizantini, Longobardi, Arabi, Normanni e Svevi: sono questi i temi che hanno premiato Matera come “Capitale Europea della Cultura 2019”, e che fanno della città il simbolo di tutte le culture dimenticate, di tutti i Sud del mondo, portatrice di un'utopia indispensabile capace di uscire dalla crisi e di immaginare nuovi modelli di vita, cultura ed economia.



Per informazioni sul Festival: www.materaballoonfestival.it