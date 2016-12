Martinengo: atmosfere medievali al Palio dei Cantù

12:06 - Nel terzo weekend di ottobre, sabato 18 e domenica 19, per le vie di Martinengo (BG) si respira aria di festa, in occasione della 34° edizione del Palio dei Cantù, appuntamento tradizionale per gli abitanti del piccolo borgo bergamasco e per i tanti appassionati che vogliono godere dell’atmosfera di un tempo lontano. Un fine settimana in cui il Medioevo più autentico torna vivido per le piazze e vie del paese, due giorni per scoprire i segreti del borgo, la sua storia e ospitalità, con l’immancabile corsa finale degli asinelli.

Sabato 18 ottobre è tutta dedicata alla scoperta delle bellezze locali: alle 16:30 la Pro Loco organizza una visita guidata per il paese. In serata è il Marendì del Palio a focalizzare l’attenzione, con una cena itinerante “sota i portech di Martinench” (sotto i portici di Martinengo), che permette di raccogliere i fondi per sostenere l’evento principale. Per partecipare alla cena ci si munisce del piatto del Palio, insieme al quale si ricevono un carnet, una mappa per orientarsi e una lista con tutti i prodotti tipici che vengono distribuiti per il centro del paese. Terminata la cena, nella suggestiva Piazza Castello illuminata solo da torce e bracieri, il Medioevo in castello ricrea la suggestiva atmosfera di secoli passati, tra spettacoli e giocoleria.

Domenica 19 ottobre la festa entra nel vivo. A partire dalle 10.00 l’accampamento medievale, la successiva estrazione e attribuzione degli asinelli ai Cantù, il combattimento degli armigeri e l’esibizione degli sbandieratori fanno da meravigliosa introduzione alla sfilata medievale, in programma alle 14.00, e alla rappresentazione in Piazza Maggiore.



Questi due momenti vedono in competizione i sette Cantù del paese: la sfida consiste nel creare la rievocazione storica migliore, i costumi più belli e le scene più autentiche, il tutto valutato da una giuria storicamente competente. Alle 16.30 comincia la corsa del Palio: a disputarsi la vittoria sono i simpatici asinelli del paese, impegnati in due giri del percorso transennato nel centro storico di Martinengo tra risate, tifo, e gli incitamenti dei fantini, tutti tesi a vincere la proverbiale testardaggine di questi animali. Vanno a premio i primi tre a tagliare il traguardo.



Per maggiori informazioni sull’evento potete consultare il sito del gruppo folcloristico che si occupa dell’organizzazione dell’evento http://www.gruppocolleonimartinengo.it/index.html



Il Palio dei Cantù è un evento segnalato da Weekendagogo, sito specializzato nella vendita di pacchetti weekend e nell’offrire idee e spunti per trascorrere un fine settimana speciale tra arte, cultura, divertimento e buona cucina.