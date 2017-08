Marettimo: alle Egadi tra benessere e musica

L’iniziativa, alla sua prima edizione, è organizzata con il patrocinio e il sostegno del Comune di Favignana e il patrocinio dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. Il festival nasce da una idea di Alessia Bagni, amante e conoscitrice della natura incontaminata delle Egadi, che ha invitato a partecipare al festival artisti olistici di fama internazionale come Kevin James e Cristiano Tiozzo, la terapeauta Susana Rodriguez, esperta di massaggio olistico in acqua, la musicista Sudha e l’insegnante yoga Bettina Pfaff.



Marettimo, l’isola più remota e appartata delle Egadi, è un vero capolavoro della natura: una montagna in mezzo al mar Mediterraneo, al largo della costa occidentale della Sicilia. Gli abitanti hanno scelto di tenersi fuori dal flusso del turismo di massa per preservare il loro stile di vita in questo piccolo paradiso. Marettimo ha così conservato il suo carattere di isola tranquilla e silenziosa, in cui si possono ancora ascoltare i suoni della natura, come le grida dei gabbiani, il sibilo del vento e l’infrangersi delle onde sulle rocce. Si trova all’interno di una riserva marina naturale ed è una destinazione ideale per escursionisti, appassionati di immersione subacquea, nuotatori e coloro che cercano una vacanza in cui vivere con semplicità, a contatto con la natura. E’ dunque la cornice per trovare (o ritrovare) se stessi e raggiungere l’armonia.



Il calendario del festival propone concerti in cui la musica diventa specchio, strumento e sostegno di una esperienza condivisa; incontri e seminari, sessioni di yoga, corsi di meditazione concepiti per imparare a placare il corpo e la mente e per raggiungere una migliore concentrazione e pace interiore. Tra le escursioni in programma segnaliamo la gita in barca al Castello e alle Grotte di Marettimo.



Il programma completo del festival e tutte le informazioni sono online sul sito: http//marettimofestival.it