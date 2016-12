Marcialonga: festa di sport e culture differenti

12:32 - Domenica 25 gennaio alle ore 9.00 scatta la partenza della Marcialonga, la famosa competizione di sci di fondo in Italia che si disputa, come ogni anno, sulle nevi delle Valli di Fiemme e Fassa. I partecipanti proseguono poi per 57 chilometri lungo il tracciato originario con passaggio da Canazei e arrivo in centro a Cavalese.

Nonostante le anomalie meteorologiche della stagione questa manifestazione è più forte che mai. Anche se di neve a valle non ne è scesa poi così tanta, il grande lavoro degli organizzatori ha permesso comunque la buona riuscita dell'evento, con solo qualche piccola modifica. Per i circa 8000 iscritti che provengono da tutta Europa, la gara inizia alle ore 9.00. Il circuito, però, è stato spostato da Moena a Mazzin per poi proseguire lungo il tracciato originario con il passaggio da Canazei, la ridiscesa della Val di Fassa e l’ultima parte di gara in Val di Fiemme sino al traguardo in centro a Cavalese. La riduzione del percorso interessa anche la Marcialonga Light che misurerà 33 km e si concluderà a Predazzo, come da programma.



L’assessore allo sport e alla cultura della Provincia Autonoma di Trento, Tiziano Mellarini, ha raccontato che "la Marcialonga è una vera festa di sport e un grande momento di incontro fra culture diverse, con tantissimi partecipanti stranieri. Chi ama lo sport non può non apprezzare la fatica fisica e mentale dello sci nordico, di cui Marcialonga è l’esempio perfetto. Sarà un fine settimana importante anche per l’iniziativa benefica con la LILT, a testimonianza dell’importanza dello sport come veicolo di trasmissione di valori positivi".