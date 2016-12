Marche da gustare con la Festa del Nino

Sant'Andrea di Suasa in provincia di Pesaro Urbino ospita, da venerdì 15 a domenica 17 gennaio , la 14^ edizione de La Festa del Nino , un appuntamento a tu per tu con le prelibatezze della tradizione marchigiana legate ai sapori del maiale. Tante degustazioni e tanti piatti della tradizione contadina , ma anche lo street food da assaporare per le vie del borgo o la sera riuniti tutti in piazza attorno all'immancabile falò. E ancora aperitivi a tema, la Mai-aloteca, dedicata alle birre artigianali locali con l'unico inimitabile "Hamburger del Nino", le visite guidate nelle cantine del territorio e i concerti serali.

Il “Nino” - così era chiamato affettuosamente da tutti nelle campagne marchigiane il maiale, dal diminutivo del patrono San Antonio – viene onorato, e servito, in tutte le sue forme durante una tre giorni in cui si alternano tradizione, cultura, enogastronomia e spettacolo. A partire dall'inaugurazione di sabato 16 gennaio, dalle ore 14:00, quando si può assistere alle operazioni dei “Norcini al lavoro” e avere la possibilità di acquistare la carne di “Suino della Marca” proveniente dalla Filiera Io Nino che segue un rigoroso disciplinare. Si prosegue poi nel pomeriggio con la “Coppa delle Coppe”, l'aperitivo con degustazione di “coppa di testa e “crescia coi grasselli” per continuare fino a domenica 17 gennaio con le degustazione con cibi da strada da consumare intorno al fuoco. Nei bracieri roventi sono cucinati salsicce e goletta, dolci fritti (castagnoli e frittelle) e preparato del vin brulè. Le piazze e le vie del centro storico di riempiono dei profumi di una volta, le cantine si illuminano dei bracieri e del vociare dei norcini intenti a preparare le loro prelibatezze.



Tra le novità dell'edizione 2016 la NinoTerapia, in programma alle 15:00 di domenica 17: un innovativo approccio alla degustazione dei salumi adatta sia ai tolleranti che agli intolleranti durante la quale la carne di maiale diventa "medicina” con cui trattare problematiche legate alla salute e, soprattutto, "metodo" per resistere alle tentazioni e imparare a mangiare consapevoli.



Confermate degustazioni, incontri con autori ed esperti eno-gastronomi, animazione per bambini, mostre d'artigianato, laboratori di norcineria e il mercato di prodotti tipici (salumi, formaggi, olio, vino, miele) con la possibilità di acquistare carni fresche di Suino della Marca, provenienti dalla filiera corta Io Nino.



La Festa, tra storia e contemporaneità, cerca di rinnovarsi sempre con creatività per forme, contenuti ed immagine per continuare a riscoprire, raccontare e far sopravvivere le tradizioni del territorio in cui è nata. Un racconto che riserva sorprese per tutta la famiglia, anche per i più piccini, alla scoperta di un borgo dominato dalla rinascimentale Rocca di Mondavio che affascina turisti provenienti da tutta Italia.



Per maggiori informazioni, www.ionino.it