Marche: Acqualagna tra tartufi e coriandoli

E’ il Carnevale più pazzo d’Italia, l’unico al mondo in cui si lanciano Tartufi. Ad Acqualagna hanno ideato infatti un Carnevale all’insegna del gusto con l’obiettivo di ricompensare i suoi amati estimatori che ad ogni stagione dell’anno raggiungono la cittadina marchigiana per acquistare e degustare il pregiato prodotto.



Il lancio del tartufo - L’appuntamento è per il pomeriggio di domenica 19 febbraio con la sfilata dei carri per le vie del paese e lancio di caramelle e coriandoli e poi, alle 16, dopo la sfilata, la Festa si accende ancora di più: occhi puntati su Casa Mattei, al banchetto del "Re della Tavola" con il ghiotto lancio dei tartufi tanto atteso tra musica, ballo e intrattenimenti, giochi, distribuzione di dolci, bibite e vin brulè. C’è n’è per tutti i gusti: buongustai da tutta Italia, maschere divertenti e spaventose ma anche ispirate a personaggi del momento. Il Carnevale, diventa un'occasione, per chi raggiunge la cittadina da fuori Regione, per riscoprire tradizioni e assaporare un tesoro delle Marche.



Il trionfo del tubero fresco - La festa rientra nel programma del mese del Tartufo e ha il suo clou sempre domenica 19 febbraio quando si celebra la 34^ Fiera regionale del Tartufo Nero Pregiato , nonché il nero dolce dal profumo aromatico che, insieme alle altre quattro varietà stagionali, conferma Acqualagna capitale del Tartufo fresco tutto l’anno. L’itinerario delle tipicità si snoda intorno al centro storico ed è rivolto agli appassionati delle cose buone e belle, rigorosamente del territorio. Un percorso del buon gusto tra gli stand di commercianti di tartufo fresco, espositori di prodotti eno-gastronomici tipici (norcini, vino, miele, dolci) insieme alle creazioni di artigianato artistico.



Tartufo: bianco o nero? - I visitatori avranno la possibilità di acquistare il tartufo in Piazza Enrico Mattei. Quello Nero Pregiato (Tuber Melanosporum Vitt) ha un prezzo più accessibile rispetto al tartufo Bianco Pregiato (Tuber Magnatum Pico) e si presta molto bene in cucina, sia in cottura sia nei primi e nei secondi piatti. Una varietà che si raccoglie in prevalenza nell’Appenino Umbro Marchigiano dal 1 dicembre al 15 marzo e che si caratterizza per la forma rotondeggiante, il colore nero, l’odore intenso e gradevole e che vira sul dolce.



Per maggiori informazioni: www.acqualagna.com