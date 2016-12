Mangialonga Picena: undici chilometri di sapori

Organizzata dall’Associazione Picenum Tour, che ogni anno riesce a coinvolgere i migliori chef e vignaioli locali, la manifestazione consente di assaggiare a ogni tappa un piatto tipico locale da accompagnare con un calice di vino, trasformando una semplice passeggiata in una vera e propria vetrina delle eccellenze del territorio. La camminata tocca le zone di Borgo Miriam, Contrada Ciafone e Contrada Santa Maria in Carro dei Comuni di Offida e Ripatransone, per 8 chilometri di buona cucina, di prodotti tipici e di buon vino.



La prima sosta è dedicata all’aperitivo, la seconda ad un’ampia selezione di salumi marchigiani – dal lonzino al ciauscolo, fino al salame - e la terza all’immancabile fritto misto. Agli agnolotti S.Emidio al ragù, invece, è dedicata la quarta tappa: dopo un sorbetto lime & basilico si parte alla volta della sesta fermata con il “Pollo 'ncip 'nciap”. Una selezione di formaggi del territorio, il dolce a base di crema chantilly con pesche della Valdaso e il caffè con l'immancabile anisetta completano l'offerta, che a ogni tappa prevede anche delle varianti vegetariane e analcoliche. Per chi volesse optare per un formula “light” è in programma la “Mangiacorta”, che si sviluppa lungo un percorso più facile e veloce di 3,5 chilometri con 8 tappe. Lungo il percorso non mancano gli intrattenimenti, a partire dagli spettacoli di musica dal vivo, per un'esperienza sensoriale a 360 gradi.



Una buona occasione, insomma, per scoprire lo splendido territorio che circonda Ascoli Piceno, che si estende dal Mar Adriatico ai Monti Sibillini, dal fiume Tronto alla provincia di Macerata. Chi volesse fermarsi qualche giorno in più da queste parti, infatti, può spaziare dalle località balneari come San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima agli itinerari culturali con i caratteristici borghi medievali di Massignano, Montalto Marche, Ripatransone e Montefiore dell'Aso; ma anche gli amanti delle escursioni naturalistiche non resteranno delusi con la Riserva Sentina, il Parco del Gran Sasso-Monti della Laga e il Parco dei Monti Sibillini.

Per maggiori informazioni, www.mangialognapicena.it

