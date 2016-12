Mangialonga 2015: una passeggiata enogastronomica nelle Langhe

Giunta alla sua 29° edizione, la “Mangialonga” propone ai partecipanti di ogni età una passeggiata enogastronomica non competitiva tra piatti tipici e vigneti talmente belli da essere stati inseriti tra i siti Patrimonio dell’Unesco. Tra dolci colline in cui i vigneti disegnano precise geometrie si snodano sei tappe gastronomiche dove è possibile degustare i prodotti tipici della cucina di Langa accompagnati dai vini più pregiati della zona. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Moscato e vini francesi sono il nettare di Bacco che ristora tutti i partecipanti. Non serve essere maratoneti professionisti, né sportivi allenati: basta saper apprezzare le bellezze naturali, le passeggiate nel verde, tra le vigne e l’enogastronomia di qualità.



Si parte con l’aperitivo a base di prodotti tipici della Langa abbinati a ospiti d’eccezione, i vini francesi di Scherviller; poi ecco le prime tappe con salumi locali, lardo e Dolcetto d’Alba, e con tajarin al ragù di carne piemontese in abbinamento con Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba e Langhe DOC. Un sorbetto al limone rinfresca la quarta fermata prima di un tuffo nei sapori forti della zona: bocconcini di vitello al Barolo e polenta da gustare insieme al Barolo DOCG dei produttori di La Morra, selezione di formaggi delle vallate Cuneesi e dolci della tradizione con l’immancabile Moscato d’Asti DOCG.



Il costo della partecipazione, comprensivo di taschino e bicchiere da degustazione che sarà fornito in omaggio, è di 45 euro per gli adulti e di 20 euro per i ragazzi dai 13 ai 17 anni, mentre per i minori di 12 anni l’iscrizione è gratuita. Partecipare alla Mangialonga, inoltre, può essere una buona occasione per visitare il territorio delle Langhe del Barolo, ricco di splendide colline sulle cui cime sono arroccati castelli e fortezze medievali. Ma anche il piccolo centro di La Morra riserva gradite sorprese: qui, nel 1862, morì il compositore e violinista Giuseppe Galbetti, autore della Marcia Reale, che fu l’inno nazionale italiano fino al 1946; a pochi passi dalla torre campanaria del '700, un busto marmoreo lo ricorda, accanto al monumento bronzeo al Vignaiolo d'Italia, opera di Antonio Munciguerra.

Per maggiori informazioni, www.mangialonga.it