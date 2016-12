Maltattack: un Festival di musica, arte e cultura

14:38 - Sabato 9 maggio a Chieti torna Maltattack, il Festival musicale organizzato dai Giovani delle Acli che ha l'obiettivo di riportare vita e movimento nella splendida Piazza Malta e far conoscere luoghi storici e caratteristici alla grande moltitudine di studenti fuori sede. “Torna Maltattack...l’attacco continua” è lo slogan di questa quinta edizione.

La piazza, luogo naturale di incontro e conoscenza, diventa per l'occasione uno spazio a misura di giovani in cui si incontrano arte, musica e cultura con un occhio sempre rivolto al territorio e alle sue tradizioni. L’apertura della manifestazione è alle ore 18.00 per continuare poi senza sosta fino notte fonda. Si inizia con gli aperitivi tipici e con le prelibatezze del territorio per poi arrivare ai celebri arrosticini e ai panini con la porchetta.



Le edizioni passate hanno offerto performance live di artisti di strada: da crew di breakdance, all’evoluzioni di skeater, alla graffiti art e migliaia di giovani hanno partecipato con entusiasmo e voglia di divertirsi, sempre con un spirito di amicizia e di collaborazione. Questi invece i gruppi che si esibiscono sul palco: Papillon, Evergrow Reggaeroots Band, Private Investigators, Le Stanze di Federico, Think Blur - tribute Blur, Back to the System. Per finire, dj set di Jim Bandrock e Hibachi.