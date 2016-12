Magici parchi italiani rivestiti d’autunno

Autunno a Villa della Pergola (Alassio, Savona) - Ultimi weekend da trascorrere in Riviera tra il profumo degli agrumi e i colori della macchia mediterranea: fino a Domenica 1 Novembre i Giardini sono aperti per le visite guidate tra le collezioni botaniche di agrumi e la vegetazione tropicale.



I Giardini di Castel Trauttmansdorff si vestono d'Autunno (Merano, Bolzano) - Ai Giardini di Sissi tutto è pronto per accogliere la stagione autunnale: la brezza di settembre cambia veste al parco botanico regalando ai visitatori il magico spettacolo del "Fall Foliage", con imperdibili esperienze multisensoriali dedicate al vino e alla musica.



Autunno alla Landriana (Ardea, Roma) - Dal 9 all'11 Ottobre si svolgerà la 14° edizione della storica mostra mercato autunnale del giardinaggio di qualità ai Giardini della Landriana, con le eccellenze del settore, momenti divulgativi, cultura del verde e consulenze



Il fascino dei Colori d'Autunno al Parco del Castello di Miradolo (Pinerolo, Torino) - Domenica 11, 18 e 25 Ottobre La Fondazione Cosso propone passeggiate e visite tematiche ai colori caldi e le splendide sfumature del suo parco, con un "Itinerario esotico in un parco all'inglese", "Architettura di paesaggio" e "Mitologia degli alberi".



Party d'Autunno alla Fondazione Minoprio (Como) - Si terrà il 24 e il 25 Ottobre, con mostre di fiori e ortaggi, laboratori per bambini e deliziose degustazioni. I visitatori potranno godere di piacevoli passeggiate nel verde, imparare i segreti del giardinaggio, ammirare colorate fioriture autunnali e per i bambini la serra delle zucche e la festa di Halloween con giochi e laboratori.



Funghi, storia e scienza da un altro regno - Fino all'8 Novembre in mostra a Villa Carlotta (Tremezzo, Como) un percorso espositivo all'insegna della Natura, dell'ecologia e della scienza. Un appassionante appuntamento per conoscere i funghi, organismi essenziali per la sopravvivenza di molti ecosistemi.



A spasso nel parco Giardino Sigurtà - I colori dell'Autunno (Valeggio sul Mincio, Verona). Per donare ai suoi visitatori una romantica foto ricordo autunnale il parco omaggia Domenica 8 Novembre una speciale visita guidata: previo acquisto del biglietto d'ingresso si andrà alla scoperta del foliage d'autunno del Parco attraverso una passeggiata in occasione della chiusura della stagione.



Merlino, Signore dell'Immortalità - Tutte le domeniche tra il 18 Ottobre e il 15 Novembre al Castello di Gropparello (PC), una giornata nelle leggende di un'altra epoca, per vivere un'avventura e candidarsi a diventare Artù per un giorno. Una vera e propria caccia ai sogni e alle glorie dell'avventura.



