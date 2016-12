Magici appuntamenti in attesa del Natale

Natale tra gli Olivi - Garda (TN) - Come da tradizione, il suggestivo lungolago di Garda ospita fino all'8 gennaio numerose casette e chioschi che si coloreranno di addobbi e luci natalizie ed offriranno agli avventori non solo oggettistica di vario genere ma anche prodotti enogastronomici della tradizione veronese e non solo. Presso il Padiglione dei Sapori allestito in Piazza Municipio si potranno degustare i prodotti tipici delle località che verranno di volta in volta “ospitate” dalla manifestazione: immancabile la settimana dedicata alla città bavarese di Beilngries, gemellata con la città di Garda, che animerà le serate gardesane con musica tradizionale e golosi piatti bavaresi. Durante tutto il periodo natalizio si potrà visitare il Presepe del Borgo, allestito con grande maestria da un gruppo di volontari gardesani.



Festa del radicchio variegato - Castelfranco Veneto (TV) - Domenica 18 dicembre l'ortaggio tipico di questa fetta di regione viene celebrato con una sagra davvero sfiziosa. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, propone esposizioni di radicchio variegato da premiare e ricette a base della famosa rosa di Castelfranco.



Emozioni artigiane - Verona - La spendida Piazza Bra ospita sabato 17, domenica 18 dicembre e venerdì 23 dicembre manufatti di pregio artistico realizzati dalle abili e sapienti mani di artigiani impegnati in ventinove imprese artigiane della provincia di Verona. In questa vetrina di particolare prestigio verranno esposti articoli da regalo, complementi d’arredo, manufatti d’oreficeria e gioielleria, paralumi e il mobile d’arte tipico della bassa veronese. La mostra è organizzata dalla Camera di Commercio di Verona, con il supporto delle associazioni artigiane CNA, Casartigiani e Confartigianato.



La grotta di Babbo Natale - Ornavasso (VB) - Sulle rive del Lago Maggiore Babbo Natale aspetta fino al 28 dicembre grandi e piccini: un mondo magico dove è possibile incontrare animali, gnomi, scoprire la fabbrica dei giocattoli, il Paese dei Balocchi e, ovviamente, Babbo Natale nel Parco e nella sua grotta.



Festa del torrone e del croccantino - San Marco dei Cavoti (BN) - Da mercoledì 7 dicembre e per due lunghi weekend, il piccolo paese in provincia di Benevento si trasforma nel borgo più dolce della campania. Un delizioso impasto di nocciole e mandorle, ricoperto di cioccolato fondente dà vita ai croccantini simbolo delle festività natalizie e delle gustose prelibatezze che rendono il borgo così famoso nel mondo.



Sagra della scarpegghia - Calitri (AV) - La scarpeggia è un dolce tipico e povero della tradizione natalizia locale, realizzato con pasta cresciuta, fritta e poi intinta nel miele o nel vin cotto: fin dalla prima mattina il profumo delizioso di questa specialità invade i vicoli e invita i visitatori all'assaggio. In esposizione i prodotti tipici locali, d'artigianato, e i presepi nella cripta della chiesa dell'Immacolata Concezione.