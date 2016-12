Magic Winter: Gardaland si veste di luci e magia

10:38 - Gardaland, il Parco divertimenti di Castelnuovo del Garda, fino a martedì 6 gennaio si accende di colori e divertimento per tutta la famiglia con Magic Winter l'irresistibile appuntamento invernale. Per l'occasione giardini e attrazioni sono abbelliti da decori scintillanti, luminarie e alberi di Natale, tra cui un grande abete di 30 metri che domina al centro di piazza Valle dei Re.

Gardaland Magic Winter, che durante le Feste prevede l’apertura del Parco ininterrottamente fino al 6 gennaio, è l’occasione per scatenarsi in famiglia tra le attività più diverse. A partire da Babbo Natale che, nella sua casetta in stile lappone, è pronto a raccogliere le letterine dei desideri e a scattare foto ricordo con i più piccoli, fino ai Babbi Natale stravaganti e originali che si cimentano in coinvolgenti acrobazie, numeri di giocoleria e attrazioni da brivido sui giochi più elettrizzanti.



Tanti gli spettacoli a tema tra cui “la fabbrica dei regali”, un coinvolgente spettacolo musicale all'interno del Gardaland Theatre con un ospite d'eccezione: il fantasista Pistillo, direttamente dalla trasmissione “Colorado”. Al Teatro delle Marionette, invece, il simpatico clown Pass Pass mette in mostra tutta la sua fantasia e la sua poesia con “incantesimo d’inverno”. Non solo spettacoli. E' possibile scatenarsi a bordo delle macchinine della pista da Go Kart, indossare i pattini e volteggiare sulla pista di pattinaggio, fino alle discese mozzafiato a bordo dei Baby Gommoni.



Inoltre, le truccatrici del parco apettano tutti i bambini per dipingere i loro visi e far sfoggiare su ciascun volto vere e proprie opere d’arte. Per passeggiare tra le bellezze invernali senza muovere un passo, c'è la Carrozza del Natale trainata da maestosi cavalli e al Villaggio West, Prezzemolo fa magicamente scendere su tutti i visitatori… una soffice e candida nevicata. Come da tradizione, il giorno d’inaugurazione di Magic Winter, tutti coloro che si mascherano interamente da Babbo Natale possono entrare a soli 10 euro.



La magia continua anche al Gardaland Hotel, dove, anche per chi non pernotta direttamente nell'albergo, è possibile partecipare a due serate enogastronomiche grazie ad “Appuntamenti con il gusto”, sabato 6 dicembre e ancora sabato 20 dicembre. La prima celebra l’incontro con la tradizione pugliese e toscana in un meraviglioso dialogo tra piatti e calici, all’insegna della creatività; la seconda, invece, è un percorso degustativo che inizia con l’assaporare un buon calice di vino e che trova poi la sua massima espressione nel piatto realizzato con il vino appena degustato.



L’orario di apertura del Parco, durante Gardaland Magic Winter, è dalle 10.00 alle 18.00. Il costo del biglietto è di € 23,00 (intero) e di € 20,00 (ridotto). Le tariffe sono scontate se si acquista l'ingresso online dal sito www.gardaland.it, a € 22,00 per l’ intero e €19,00 per il ridotto. Se si sceglie con almeno 7 giorni di anticipo la data della visita, il biglietto costa € 16,00.