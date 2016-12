Magic Winter: a Gardaland il Natale è magico

Si rinnova, come ormai da tradizione, l'appuntamento Gardaland Magic Winter che inizia con il ponte dell'Immacolata e prosegue fino al 6 gennaio dalle ore 10.30 alle 18.30. Tante le attività e gli appuntamenti da vivere durante queste giornate di Festa, a partire dal giorno di apertura, sabato 5 dicembre, in cui è possibile entrare ad un prezzo ridotto se ci si veste da Babbo Natale.



Durante Gardaland Magic Winter (che prevede l'apertura delle principali attrazioni del Parco) sono presentati incantevoli spettacoli a tema. Nella magica atmosfera del Natale, Prezzemolo e i suoi amici accolgono gli ospiti all'ingresso del Parco con lo spettacolo “Welcome to Magic Winter” per trasportarli in un mondo fatto di sogni. Il Gardaland Theatre ospita “La Fabbrica dei Regali”, una coinvolgente favola, uno spettacolo musicale durante il quale i folletti della fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale devono cercare di salvare questa specialissima festa.



Al Teatro delle Marionette, il divertente e simpatico clown Pass Pass mette in mostra tutta la sua fantasia, la comicità e la poesia con “Incantesimo d'Inverno”, uno spettacolo originale e senza eguali. Inoltre, fantastiche truccatrici attendono tutti i bambini per dipingere i loro volti con straordinarie creazioni. E che gioia lasciarsi condurre tra le vie di Gardaland dalla magica Carrozza di Natale. Se ci sposta nel villaggio West, invece, i più piccoli possono incontrare il vero Babbo Natale all'interno della sua casetta e avranno la possibilità di consegnargli personalmente la loro letterina. Sempre al villaggio West, nel tardo pomeriggio, Prezzemolo farà magicamente scendere su tutti gli Ospiti … una soffice e candida nevicata.



Tante le divertenti attività, tutte da provare: c'è solo l'imbarazzo della scelta, a partire dalla divertentissima pista da Go Kart che consente agli ospiti di cimentarsi in questo bellissimo sport in tutta sicurezza e… a gran velocità. E ancora, una fantastica pista di pattinaggio realizzata in una suggestiva nuova e singolare cornice coniugherà la magia del pattinaggio con la splendida ambientazione: su piattaforme ghiacciate, posizionate all'ingresso di Ramses in piazza Valle dei Re, piccoli e grandi pattinatori possono esibirsi in fantastici salti, piroette e fantasie di passi per formare uno spettacolo unico e sempre nuovo.



Da non perdere la Winter Parade tra sfarzosi costumi, canzoni natalizie e mille luci colorate. E, a fine giornata, il grande Albero di Natale presente al centro di piazza Valle dei Re, viene acceso durante il grande spettacolo finale. Prezzemolo, in questa occasione, sceglie un bambino e, in compagnia di Babbo Natale, sarà il protagonista di questa suggestiva cerimonia che suggella, tra canti e meravigliosi balletti una giornata davvero indimenticabile.



L'orario di apertura del Parco, durante Gardaland Magic Winter, è dalle 10.30 alle 18.30. Il costo del biglietto, comprensivo di Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium, è di € 25,00 (intero) e di € 22,00 (ridotto). Per tutte le informazioni, www.gardaland.it