Luglio, prime sagre con il sapore dell’estate

Erbe, fiori e sapori – Val di Fiemme – Fino al 2 luglio operatori, esperti forestali, botanici e guide ropongono escursioni naturalistiche per favorire la conoscenza dei fiori e delle erbe spontanee dei prati di montagna e dei boschi. Per informazioni: Azienda per il Turismo della Valle di Fiemme www.visitfiemme.it



La birra artigianale e.. I gusti del Monte Baldo - San Zeno di Montagna (Verona) - Sabato 2 e domenica 3 luglio una bella sagra ci fa scoprire la birra artigianale di questa regione compresa tra il Lago di Garda e il Monte Baldo. C'è anche una mostra mercato di salumi, formaggi e altri prodotti tipici locali.



Sagra di bigul al torc – Canaro (Rovigo) - Fino a domenica 3 luglio a Canaro, in provincia di Rovigo, si scoprono i piaceri della pasta e dei piatti fatti in casa. La manifestazione prende nome del più noto piatto tipico della zona, i bigoli al torchio, la tradizionale pasta fatta in casa abbinata a vari condimenti. Si scoprono i prodotti locali e gli antichi sapori presso gli stand gastronomici, con un menù a tema diverso per ogni serata. In più, spettacoli di musica, concorsi, mostre, serate danzanti.



Festa Artusiana – Forlimpopoli (Forlì) - Fino domenica 3 luglio si festeggiano i piaceri del palato e la riflessione culturale e sociale della tavola in compagnia di studiosi, appassionati, docenti universitari e anche semplici curiosi. Degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e mostre tra le strade di Forlimpopoli, in onore del padre della cucina italiana Pellegrino Artusi. Info: www.festartusiana.it



La Cocumbra , Sagra del cocomero e del melone - San Matteo della Decima (Bologna) - Dieci giorni di buoni sapori, fino a domenica 10 luglio, con i frutti più freschi dell'estate e tante specialità come tigelle, gnocchini, pesce e rane fritte. In più, musica, balli, band musicali e spettacoli di magia.



Fiera della conchiglia - San Mauro Mare (Forlì Cesena) - Una bella sagra e un simpatico mercatino in cui ammirare, scegliere e acquistare gioielli, composizioni e oggetti di ogni genere realizzatri con le conchiglie. Circa 60 espositori propongono anche minerali, fossili, artigianato ed erbe officinali. Ingresso libero. Sabato 2 e domenica 3 luglio, dalle 9 alle 24.00.



Sagra dell'oca - Canino a Corbara, (Orvieto) - Fino a domenica 3 luglio - La festa celebra l'antica usanza contadina di condividere l'oca arrosto al termine del lavoro dei campi. Serate danzanti, l'esilarante Corrida dell'Oca e, naturalmente la possibilità di gustare piatti tipici a base di oca che si rifanno alle tradizione contadine del luogo: pappardelle, tagliatelle, gnocchi con sughi di oca, oca alla cacciatora e arrosto.



Sagra degli gnocchi co’ la ratta cacio a Vasanello (Viterbo) - Dal 1 al 3 luglio si mangia il delizioso gnocco, realizzato con un impasto di acqua e farina e lavorato poi a mano con la "ratta cacio", ossia con il grattaformaggio. Durante la sagra gli gnocchi vengono serviti con sughi di ogni genere: dalla boscaiola, con e senza tartufo, al ragù classico, al pomodoro e basilico, dagli asparagi e guanciale fino al ragù d’oca.



Festival Letterario della Sardegna - Gavoi (Nuoro) La XIII edizione del Festival Letterario della Sardegna si svolge dal 30 giugno al 3 luglio ed è dedicata al grande maestro Pinuccio Sciola recentemente scomparso. Il festival, organizzato dall'Associazione culturale Isola delle Storie, propone incontri, spettacoli, mostre ed eventi ospitati nelle suggestive piazze del paese che come sempre accolgono un pubblico numeroso e affezionato. L'ingresso ai vari eventi è libero. Per informazioni: www.isoladellestorie.it/