Luce ed acqua danno spettacolo a Bressanone

Il suggestivo evento primaverile che combina l'elemento dell'acqua alla luce e ai suoni in numerose installazioni di artisti internazionali animerà il centro storico di Bressanone tutte le sere dal 10 al 26 maggio dalle 21 alle 24, in occasione del Festival di Acqua e Luce.

Saranno quattordici gli artisti locali e internazionali, tra i quali i famosi performers francesi della luce Spectaculaires – Allumeurs d’Images, che useranno la loro creatività per dar vita a un evento suggestivo, interpretando e valorizzando i tesori culturali e punti d'acqua di Bressanone in luoghi luminosi e magici.



Fontane protagoniste - Protagoniste della manifestazione le tante fontane nel centro storico, allestite con installazioni di luce e d’arte nonché il luogo della confluenza tra i fiumi Isarco e Rienza. I visitatori potranno andare alla scoperta di questi siti e lasciarsi ispirare dall’affascinante tema della manifestazione.



Partner di Day of Light - Quest’anno il Festival di Acqua e Luce è anche partner ufficiale della prima edizione del Day Of Light, la giornata organizzata per la prima volta dall’UNESCO il 16 maggio e dedicata al ruolo centrale che ha la luce nella scienza e nella cultura.



Maggiori informazioni: www.brixen.org