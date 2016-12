Lucca, capitale dei fumetti e dei videogiochi

Dal 29 ottobre al 1 novembre “Lucca Comics&Games” trasforma il capoluogo toscano nella capitale italiana del fumetto e del gioco. Il Festival, che quest'anno ha come claim "…Sì, viaggiare!" , propone un fitto calendario di appuntamenti per tutta la famiglia, con i migliori autori del fumetto internazionale, le novità dal mondo del gioco e del videogioco, le anteprime cinematografiche, un intero palazzo dedicato ai più piccoli, e ancora: musica, mostre, spettacoli, incontri. E, come sempre, le splendide Mura rinascimentali fanno da cornice, da scenario e da palcoscenico ai quattro giorni della manifestazione.

Il palco di Lucca Comics & Games apre i battenti giovedì 29 ottobre con un doppio appuntamento da brividi: il primo con la popolarissima band spagnola dei Mägo de Oz, il secondo, invece, con un nuovo spettacolo di Cristina D'Avena. La grande mostra-mercato, distribuita su 25mila metri quadri di padiglioni situati nelle piazze e nelle vie del centro, è punto di partenza verso tutti i viaggi che solo la fantasia sa rendere possibili. La manifestazione, infatti, nel corso degli anni ha aggiunto ai già splendidi monumenti storici della città, una serie di attività tutt'altro che convenzionali, sulle Mura rinascimentali o nel centro storico.



L'AREA COMICS - permette di incontrare dal vivo i maestri del fumetto mondiale, di ammirare le mostre dedicate alla nona arte e di visitare gli stand dei protagonisti dell'editoria a strisce italiana e internazionale. Tra i fumettisti, quest'anno sono protagonisti della manifestazione: Kopinski, Richard McGuire, autore del caso grafico-letterario dell'anno Qui; le mitiche Sturmtruppen di Bonvi; l'arte onirica di Tony Sandoval; l'ebraismo in fiaba di Emanuele Luzzati, fino a Tuono Pettinato e alla sua… “Tuonèide”. Ma le mostre in manifestazione sono 25, tra cui anche quelle dedicate a Jan Karski, la storia di un testimone oculare dell'Olocausto, e a Stefano Faravelli, maestro italiano dei carnet de voyage. Anche quest'anno Panini approda a Lucca con una serie impressionante di assi internazionali.



L'AREA GAMES - si avvale della presenza di grandi scrittori e di pilastri dell'illustrazione. Dal mondo del gioco, dell'illustrazione e della letteratura fantasy sbarcano in città tre big. Guest of Honor a sono lo scrittore Jonathan Maberry, l'illustratore Michael Menzel e il game designer Mark Rein-Hagen. Il settore del videogioco ha invece per protagonisti Sony, Nintendo e Ubisoft con i loro eventi speciali. Naturalmente le principali case editrici portano a Lucca le ultime novità fantasy e di fantascienza.



L'AREA JUNIOR - al Family Palace si celebrano le proposte culturali e di intrattenimento del programma dedicato ai più piccoli. Ai viaggi reali o immaginati, vicini e lontani, a bordo dei mezzi di trasporto più disparati si ispirano la maggior parte delle proposte del programma tra laboratori, incontri, letture, mostre, spettacoli teatrali e giochi nelle aree interattive nelle quali i piccoli e grandi visitatori possono divertirsi a giocare, disegnare, imparare, leggere, guardare, costruire e… viaggiare con la fantasia. L'ex Real Collegio, ormai per tutti Family Palace, è per il secondo anno consecutivo la meta di bambini, famiglie, scuole e appassionati di ogni età, con ingresso gratuito per tutti. Ospite di quest'anno a Lucca Junior è l'illustratore bielorusso Pavel Tatarnikau, uno dei maggiori talenti provenienti dall'Europa Orientale.



Per il programma più dettagliato, www.luccacomicsandgames.com