Lonato del Garda: un tuffo nel Medioevo tra giochi e mestieri

Musiche, cavalieri in arme e dame in corteo, tanti giochi per bambini e prove di abilità per i più grandicelli: l'appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 marzo nella suggestiva Cittadella medievale di Lonato del Garda (Bs) e nella Rocca che la domina dall'alto: siamo a Cittadella in Festa, tra personaggi in costume e atmosfere d'altri tempi. A disposizione dei visitatori ci sono anche una ventina di stand con artigiani in costume intenti nei loro mestieri, bandiere e stendardi negli angoli più affascinati e segreti del borgo medievale e lungo le viuzze che portano dal centro cittadino alla Rocca.

Gli antichi mestieri fanno rivivere le botteghe in cui il pubblico può scoprire lavori, arti e sapienze di un tempo, come l'utilizzo del baco da seta, la lavorazione artigianale del rame, la preparazione delle pergamene, la macinazione della farina con il mulino a mano. E ancora, si possono vedere all'opera, acquistandone anche i prodotti, la cardatrice di lana, il ciabattino, l'amanuense, il tintore, lo speziale, il ceraio e altri ancora.



Il divertimento è assicurato da giocolieri, giullari, gobbi, profeti, frati canterini, pronti a esibirsi lungo le strade del borgo, mentre nei locali si organizzano aperitivi e happy hour. Da non perdere è la visita all'Accampamento degli Armati, con scenografie e attrezzistica dell'epoca, il banco degli armaioli per scoprire come si utilizzavano armi ed armature e per ammirare i figuranti che impersonificano cavalieri e scudieri, vivandiere e maniscalchi. Per i bambini presso il Villaggio dei Maestri d'arme ci sono postazioni con giochi medioevali guidati e i Ludos medioevali, fra grandi giostre in legno con pali rotanti azionate da giullari di corte, i sacchi oscillanti, i percorsi di equilibrio e molto altro ancora.



Cittadella in Festa è una bella occasione per scoprire l'incantevole cittadina di Lonato. Di antichissima storia, affacciata sul lago di Garda, per tutto il fine settimana è pronta a svelare ai visitatori i suoi tesori d'arte e storia, con visite guidate gratuite alla Torre Civica e alla Casa del Podestà, una delle più affascinanti case museo italiane.



Informazioni - Fondazione Ugo Da Como

Via Rocca, 2 - Lonato del Garda (Brescia)

Informazioni: www.lonatoturismo.it - www.fondazioneugodacomo.it



