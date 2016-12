Lodigiano: l’arte e il vino si incontrano a Maleo

Villa Trecchi a Maleo, nel Lodigiano, è la prestigiosa sede di Arte Vino, in programma per sei serate, dal 17 al 26 giugno e appuntamento annuale con l’arte e l’enogastronomia. Gli incontri sono in programma per i giorni 17,18,19 giugno e 24,25,26 giugno 2016: con mostre d’arte e di fotografia, workshop, spettacoli dal vivo, corsi e tavoli di discussione, degustazioni di vini, birre e prodotti agroalimentari di qualità.