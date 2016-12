Lodi Living Expo: una combinazione di natura, arte e storia

17:18 - In occasione di Expo2015, il territorio lodigiano ha predisposto un pacchetto di iniziative in grado di coinvolgere tutti i visitatori dell'Esposizione Universale. “Lodi2015 – Living Expo” offre 400 eventi gratuiti di carattere turistico, naturalistico, culturale, tecnologico e gastronomico, in un’area che dista meno di un’ora dal quartiere espositivo.

Durante ogni week end, è possibile scegliere tra ciclopasseggiate, trekking nel bosco e visite guidate tra le bellezze naturali e artistiche di Lodi. Sabato 23 e domenica 24 maggio il Comune di Lodi mette a disposizione venti biciclette da adulti e cinque da bambini per andare alla scoperta dei colori e i sapori delle campagne lodigiane e raggiungere cascine, ville antiche e riserve naturali. Inoltre, domenica 24 è possibile scoprire, accompagnati da pescatori esperti, le bellezze dei sentieri che costeggiano il fiume Adda, all’interno del Parco Naturale Adda Sud.



Ogni sabato mattina e domenica pomeriggio, si svolgono anche visite guidate tra le bellezze artistiche e monumentali del centro storico di Lodi. Guide del FAI, del Touring e delle Associazioni e Cooperative di guide turistiche locali accompagnano i i visitatori alla scoperta dei luoghi più incantevoli e meno conosciuti della città. E naturalmente è sempre possibile visitare il Campo Dimostrativo della agricoltura del futuro al Parco Tecnologico di Lodi, con le nuove tecnologie pe una agricoltura sostenibile.



Ogni domenica pomeriggio, invece, alle 15.00 presso il Parco Tecnologico di via Einstein ospita l'appuntamento “L’arte del formaggio” in cui ogni visitatiore può realizzare con le proprie mani un formaggio da gustare a casa. Infine, è possibile la navigazione turistica del fiume Adda: per la prima volta dal Parco Isolabella partono crociere di un'ora lungo il percorso Lodi - Casellario – Lodi (per questo evento è necessaria la prenotazione sl sito www.navigareinlombardia.it).



Per maggiori informazioni consultare il sito www.lodi2015.it