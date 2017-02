Lo sfolgorante, inimitabile carnevale di Venezia

Si inizia sabato 11 febbraio con “La festa veneziana sull'acqua” parte prima: spettacolo suggestivo ed emozionale di musica, scenografie galleggianti ed effetti speciali nel tratto compreso tra il ponte dei tre Archi e il Ponte delle Guglie. Lo spettacolo, che inizierà alle 18.30 circa, durerà 30 minuti e verrà replicato alle 19.30. Il giorno successivo, domenica 12 febbraio, si svolgerà invece la seconda parte della festa con il corteo acqueo delle imbarcazioni tradizionali che dalla Punta della Dogana arriveranno in Canale di Cannaregio per l'inaugurazione del carnevale con musica, intrattenimenti e le specialità gastronomiche, in collaborazione con l'Aepe, associazione esercenti pubblici esercizi. Il Canal Grande sarà scenario di un'altra novità, la regata sprint, domenica 19 dalle ore 15. Una competizione agonistica su caorline a sei remi con equipaggi misti formati da donne, giovani e uomini.



Il cuore del carnevale - Il cuore del carnevale veneziano resterà piazza San Marco. Si rinnova rispetto all'edizione 2016 il grande palcoscenico che accoglierà le arti e i mestieri, protagonisti della storia veneziana. Dalle 11 alle 17 saranno aperte sette botteghe: dei Vetrai con forno e muffola per assistere alla lavorazione del vetro soffiato, dei Tessitori, dei Sarti, dei Maschereri, del Felze, dove verranno effettuate alcune lavorazioni su un'imbarcazione storica, la Dogaressa, dei Calegheri e, novità di quest'anno, del Tagiapiera, laboratorio artigiano che ospiterà scultori.



Volando su Piazza San Marco - Dalle 17 alle 20 piazza San Marco si animerà con musica e dj-set e da sabato 18 febbraio, con il tradizionale Corteo delle Marie accompagnate dal corteo storico ospiterà gli eventi principali del Carnevale. Domenica 19 febbraio alle 12 il volo dell'Angelo, Claudia Marchiori, che oggi ha detto di non vedere l'ora di affrontare il volo dal campanile di San Marco, “nuovo lancio nella vita e nel lavoro;” altro appuntamento clou il Volo dell'Aquila è in programma domenica 26 febbraio e vedrà protagonista Melissa Satta, mentre lo Svolo del Leon, con la premiazione della Maria dell'anno sarà sabato 28 febbraio alle ore 17. Per 10 giorni sul palcoscenico della Piazza si alterneranno le centinaia di maschere provenienti da tutto il mondo per il concorso “La maschera più bella”.



Feste e musica all’Arsenale - Anche l'Arsenale di Venezia tornerà ad animare le notti del Carnevale con feste e musica, primo appuntamento sabato 18 e da giovedì 23 a martedì 28 febbraio. Mentre Ca' Vendramin Calergi, illuminata da immagini dinamiche, sarà la sede delle cene e delle feste esclusive. Nell'edizione 2017 ci sarà spazio anche per lo sport, a Venezia con Nordicwalkincarnival e a Mestre con Corri X. E poi ancora, il giorno di San Valentino, largo all'amore e agli affetti con “Lido in love”, promosso dalla Proloco di Lido e Pellestrina. Numerosi appuntamenti anche a Murano, Mestre, Marghera, Favaro Veneto, Malcontenta e Chirignago.



Per maggiori informazioni: www.carnevale.venezia.it