Leolandia: un settembre gustosamente verde

L'appuntamento entra nel vivo sabato 19 settembre con l'evento "Puliamo il MiniMondo", organizzato in collaborazione con Legambiente che, anche quest'anno, coinvolge 300 bambini delle scuole del territorio e un gruppo di piccoli ospiti del parco. I bimbi, divisi in squadre, puliscono la Minitalia, il modellino che riproduce l'Italia e tutti i suoi principali monumenti in scala ridotta, dai rifiuti abbandonati da un gruppo di adulti irresponsabili e imparano come differenziarli per produrre nuovi beni utili alla vita di tutti i giorni.



Il portavoce di "Puliamo il MiniMondo" è Topo Tip: il topino amico dell'ambiente protagonista dell'amatissimo cartone animato in onda su Rai Yoyo. Topo Tip sarà a Leolandia anche sabato 26 settembre per incontrare i suoi piccoli fan e scattare una foto ricordo con loro. Inoltre, collaborazione con Ecopneus, sarà attivo il percorso "Che fine fanno gli pneumatici?" Per scoprire che anche un pneumatico fuori uso può trasformarsi in qualcosa di utile.



Durante entrambi i weekend è possibile partecipare al laboratorio "Le paste d'Italia", per imparare a preparare la pasta fresca in un laboratorio culinario realizzato in collaborazione con Slow Food, in cui le famiglie si cimentano nella preparazione di vari formati di pasta fresca.



Tutte le 39 attrazioni del parco, compresa l'amatissima novità del Mondo di Peppa Pig, sono comprese nel biglietto d'ingresso.

Per maggiori informazioni, www.leolandia.it