Lecce, quando l’artigianato è glamour

Ospiti della rassegna, come di consueto, i nomi più rappresentativi del miglior artigianato Made in Italy (e non solo) e da quest’anno, per la nuovissima sezione Millennials, anche un giovane professionista del manufatto d’autore selezionato per stile e capacità di incarnare valori positivi come la creatività giovanile e la voglia di riuscire nonostante le difficoltà.



Glamour e creatività - Saranno in mostra le creazioni di Lella Curiel, i preziosi di Imara Ruffo di Calabria, gli accessori “glam” di Diamante Marzotto, i monili di Alessandra Hercolani con “H.a.s.c.e.”, le conchiglie d’arredo di Guido Pisani, gli orditi preziosi della Tessitura Calabrese, “Alberta Florence” e gli abiti di Giulia Mondolfi, i gioielli di Gala Rotelli, le belle cose antiche di Giammatteo Malchiodi, le borse di Rossella Troise e Caterina Torlonia con “Red Soul Design”, le paglie dipinte di Marcella Angeletti, i complementi d’arredo di Maga Maison.



I piaceri del palato - La rassegna ospiterà come di consueto anche un nutrito angolo dedicato ai piaceri del palato made in Salento – tra gli altri i prodotti enogastronomici dell’azienda salentina “Perché ci credo” e la pasta di grano Saragolla del pastificio De Castro – e una mostra d’arte contemporanea, con le installazioni di Giuseppe Zilli, a curata di Lorenzo Madaro e Brizia Minerva. Prevista inoltre alla Città del Gusto di Lecce, domenica 21 maggio alle 11, una mini-lezione di cucina della scrittrice Flavia Pantaleo e, a seguire, la presentazione del suo libro “La cucina dei pasticci e dei timballi” , con degustazione.



Cortili aperti - Come da tradizione la mostra-mercato, vetrina ormai internazionale di settore nata nel 2009, si svolgerà in contemporanea con “Cortili aperti”, la manifestazione promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane che apre ogni anno a turisti e appassionati i giardini e i cortili dei palazzi storici della città barocca, attraendo decine di migliaia di turisti.



Per maggiori informazioni: www.artigianatodeccellenza.it