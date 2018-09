Le sagre gastronomiche di fine settembre

NOTTE IN RIFUGIO - Rifugio Velo della Madonna - San Martino di Castrozza (Trento) - Sabato 29 e domenica 30 settembre si può vivere un’esperienza a tu per tu con la montagna nello splendido scenario delle Pale di San Martino. I bambini dagli 8 ai 12 anni possono partecipare a un’escursione guidata, un minicorso di arrampicata, un laboratorio goloso, cena e colazione in rifugio e, per finire, un picnic in malga alla scoperta del Bosco dei Sogni. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Strada dei Formaggi delle Dolomiti. Info: www.sanmartino.com.



PALIO DELL'OCA E SAGRA DEL SALAME D'OCA - Mortara (Pavia) – Il gioco dell’oca, che secondo la tradizione è stato inventato proprio a Mortara, prende vita da venerdì 28 a domenica 30 settembre tra atmosfere medievali che ci riportano alla corte di Ludovico il Moro. I personaggi che interpretano le pedine, in rappresentanza della contrade, avanzano sul percorso che porta alla vittoria. Intanto si festeggia con i sapori legati alla lavorazione della carne d'oca. Ci sono il corteo storico con le sette contrade e la sfarzosa corte di Ludovico il Moro, la gara degli arcieri e, naturalmente, il tabellone del gioco dell’oca. Per le gioie del palato ci si soddisfa con il salame e con gli altri prodotti tipici derivati dalla lavorazione della carne del volatile da cortile, come prosciutto, petto e fegato d'oca.. INFORMAZIONI www.sagradelsalamedoca.it



SAGRA DEL TORTELLINO - Reno Centese (Ferrara) – Continua fino a domenica 30 settembre la festa dedicata ai tortellini, la tipica prelibatezza emiliana capace di cambiare volto a seconda del condimento e del ripieno a cui è abbinata. Al ragù di petto d'anatra, alla boscaiola, ai semi di papavero o con speck e fontina, i tortellini hanno sempre il sapore genuino del prodotto fatto in casa. Gli stand gastronomici ne propongono tante ricette diverse, anche da accompagnare a salumi, costolette e arrosticini. Per prenotare: info@lasagradeltortellino.it. INFORMAZIONI www.lasagradeltortellino.it.



FIERA DELLA CIPOLLA E FESTA DEL SANTO PATRONO - Mezzolara (Bologna) – L’occasione è offerta dalla festa di San Michele Santo, patrono della città: fino a domenica 30 settembre si svolge l’edizione numero cinquantanove della manifestazione che si propone di preservare le tradizioni del territorio. Lo stand gastronomico del Parco di Villa Rusconi, aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo, si possono gustare ottimi piatti a base di cipolla,, tra cui tagliatelle, zuppa di cipolle con crostini, scaloppina al friggione e, naturalmente, la cipolla fritta, proposta anche nello stand allestito in Piazza Baldini dalla Pro Loco. Ci sono anche iniziative culturali, mostre, mercatino, giochi per i bambini e spettacoli. INFORMAZIONI: www.prolocomezzolara.it.



FIERA DELLA ZUCCA – Reggiolo (Reggio Emilia) – Secondo fine settimana con ambientazioni medievali, danze, spettacoli e tante golosità all’insegna dell’ortaggio arancione: l’appuntamento con la zucca è fino a domenica 30 Settembre con un tour alla scoperta dei buoni sapori e della bellezza di un territorio suggestivo. I ristoranti propongono menù a tema, mentre il borgo si trasferisce in pieno medioevo con rievocazioni e giochi storici, dame e cavalieri in abiti d'epoca, antichi mestieri e sbandieratori. Domenica 30 settembre gli arcieri del Borgo si sfidano nella gara di "tiro alla zucca”. Info: www.prolocoreggiolo.it.



SAGRA DELLA PERA - Vigarano Pieve (Ferrara) – Che sia William o Abate, abbinata al formaggio o con i tortelli, la protagonista è sempre lei, la pera, per un doppio weekend di festa. Si comincia giovedì 27 settembre e si prosegue fino a domenica 7 ottobre con una festa enogastronomica ricca di intrattenimento e di buon cibo. La pera viene proposta in tutto il menù, dall’antipasto al dessert, ad esempio nei tortelli e nelle lasagne o con i bocconcini di pollo e con appetitosi straccetti di maiale. Apertura ristorante ore 19.30; consigliata la prenotazione. INFORMAZIONI - www.vigaranopieve.it.



TARTUFO E CIOCCOLATO NELLA DIMORA DI LUCREZIA BORGIA - Rocca Abbaziale di Subiaco (Roma) - Sabato 29 e domenica 30 settembre tartufo e cioccolato si fondono in un fine settimana di delizie. All’interno della Rocca grande protagonista è il tartufo bianco, abilmente trattato da chef professionisti; i Giardini della Rocca sono dominati dai dolci ogni ospite può scegliere come personalizzare la propria golosità, fresca e artigianale, mentre nello stand del cioccolato ci sono show cooking e laboratori per grandi e bambini e dimostrazioni sulla storia del cioccolato e sul modo di trasformarlo.



SAGRA DEGLI STRIGLIOZZI DI CASTEL DI TORA - Castel di Tora (Rieti) – Domenica 30 settembre il palato si diletta con gli strigliozzi, un delizioso primo piatto della tradizione locale e insieme si scopre un pittoresco borgo laziale dal fascino magico, presso il Lago Turano. La festa comincia alle 12.30: cento chili di farina vengono lavorati dalle sapienti mani delle massaie del posto per realizzare oltre duecento chili di strigliozzi, un originale tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro.



COUS COUS FEST - San Vito Lo Capo (Trapani) - Fine settimana conclusivo per questa prelibatezza, nella calda atmosfera di San Vito Lo Capo. Fino a domenica 30 settembre questo piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra culture, viene proposto in oltre 40 ricette servite ogni giorno dalle 12.00 alle 24.00. Momento clou della manifestazione è la gara gastronomica internazionale alla quale prendono parte dieci chef provenienti da diversi Paesi del mondo, valutati da una giuria tecnica, presieduta da Joe Bastianich, e una popolare, composta dai partecipanti alla manifestazione. Sono anche in programma spettacoli e momenti musicali con artisti importanti, tra cui Le Vibrazioni, Carmen Ferreri, Beppe Grillo, Fanfara Station, The Kolors, Ermal Meta, e molti altri. INFORMAZIONI: www.couscousfest.it.



SAGRA DEL PISTACCHIO DI BRONTE – Bronte (Catania) – Due fine settimana all’insegna del celebre pistacchio Dop, da venerdì 28 settembre a domenica 7 ottobre, tra incontri culinari, prelibatezze, concerti e momenti di intrattenimento. Il pistacchio è proposto in abbinamenti diversi, all’insegna del dolce-salato e accompagnato a numerosi altri prodotti gastronomici di eccellenza e ai migliori vini. INFORMAZIONI: www.comune.bronte.ct.it