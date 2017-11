Le sagre dell’autunno tra sapori e natura

GOURMET FOOD FESTIVAL - Torino – Si svolge al Lingotto di Torino la prima edizione di Gourmet Food Festival, la manifestazione biennale dedicata ai foodies e agli amanti dell’enogastronomia di qualità. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre è in programma un ricco calendario di eventi, degustazioni, dibattiti e workshop con chef ed esperti selezionati dal Gambero Rosso, per un weekend all'insegna del gusto. Ci sono Carlo Cracco, Gino Sorbillo, Iginio Massari, Simone Padoan, Massimo D'Addezio, Gianfranco Pascucci, Sal De Riso, Igles Corelli e altri ancora. Si possono imparare i trucchi del mestiere e assaggiare le originali creazioni di questi celebri cappelli bianchi. Orari: venerdì 17 novembre, dalle 17.00 alle 23.00 - Sabato 18 novembre, dalle 10.00 alle 23.00 - Domenica 19 novembre, dalle 10.00 alle 20.00. Informazioni www.gourmetfoodfestival.it .



SAPORI D'AUTUNNO - Lavagna di Comazzo (Lodi) - Il borgo di Lavagna, frazione del comune di Comazzo dedica due fine settimana alla polenta, da gustare insieme a tanti buoni sapori di stagione. Da venerdì 17 a domenica 26 novembre l'oratorio di in Piazza S. Bassiano è il luogo in cui gustare, all’interno di una tensostruttura riscaldata, tanti buoni piatti autunnali, come la cassoeula con polenta, lo stinco al forno con patate, la trippa, polenta e zola, torta paesana. L’atmosfera è allietata da spettacoli di intrattenimento a partire dalle ore 21.30 tutte le sere. Info: sagralapulentada.webnode.it .



SAGRA DEL CICCIOLO - Castellarano (Reggio Emilia) - La terza domenica di novembre si svolge, come da tradizione, la sagra in cui scoprire tutta la bontà dei ciccioli, la gustosa specialità emiliana, prodotta dalla lavorazione del grasso del maiale, cotto in speciali paioli. Il miglior prodotto sarà e premiato dai giudici dell'Accademia Judices Salatii, l'associazione che tutela la produzione di salumi esaltando le caratteristiche della tradizione. Info: www.proloco-castellarano.org .



SAGRA DEL BOLLITO - Pietro in Casale (Bologna) – Secondo fine settimana dedicato al Bollito Sandron Spaviron, dal nome della maschera simbolo del paese, da giovedì 9 a domenica 19 novembre. Siamo a San Pietro in Casale, nel bolognese, per una festa di gusto e tradizione. Il bollito è proposto insieme a tortellini in brodo di cappone, maltagliati in brodo di fagioli, bollito di maiale, trippa in ciotola e molto altro ancora, anche in abbinamento con ottimi vini locali. Diversi i tipi di carne cucinati, dal muscolo alla coda, alla lingua, al cotechino e al guanciale, sempre caratterizzati da una lunga bollitura nel brodo. Giovedì, venerdì e sabato: dalle ore 19.00 alle 22.30. Domenica: dalle 12.00 alle 14.30. www.sagradelbollito.it .



BACCANALE - Imola – Secondo dei tre fine settimana di bontà in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola tra i prodotti d'eccellenza emiliani. Fino a domenica 26 novembre, appuntamento con le gioie del palato e con animazioni, spettacoli ed eventi in compagnia di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, ed eventi per i bambini. www.baccanaleimola.it .



AGRIETOUR – Arezzo - Il piacere di vivere la campagna, lo stile di vita contadino, le migliori offerte agrituristiche e le fattorie didattiche si danno appuntamento ad Arezzo in questa bella fiera dedicata all’ospitalità rurale. Diverse le aree d'interesse in cui incontrare gli apicoltori, il meglio per il mondo della bicicletta, e tanti giochi per i bambini. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre. INFO: www.agrietour.it .



FESTA DELL'OLIO E DEL VINO NOVELLO - Vignanello (Viterbo) – Una bella festa all’insegna dei sapori e delle tradizioni in onore di olio e vino: appuntamento fino a domenica 19 novembre per assaggiare e questi prodotti, anche in compagnia di caldarroste o piatti tipici di stagione. Ci sono anche percorsi dedicati agli antichi mestieri, rievocazioni storiche, gara di musici e visite guidate al Castello Ruspoli, e ad altri luoghi significativi del paese. INFO: www.prolocovignanello.org .



FESTIVAL DEL BENESSERE E NATURALE - Montesilvano (Pescara) - Tre giorni all'insegna del benessere e del naturale, della salute e dell'ecologia per imparare a migliorare le proprie abitudini quotidiane: appuntamento in Abruzzo, al Palacongressi di Montesilvano, per un festival ricco di proposte e suggerimenti per vivere bene. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre si parla di alimentazione, sport, cucina vegana, cosmesi, tempo libero, medicina naturale, risparmio energetico e artigianato da recupero. www.benesserefestival.it .



NOVELLO SOTTO IL CASTELLO - Conversano (Bari) - Vino, gastronomia e musica sono i protagonisti di una bella manifestazione che unisce sapori e tradizioni del territorio pugliese. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre si scoprono le tipicità locali e i prodotti enogastronomici di qualità, come il vino novello, il primitivo, malvasia nera e negroamaro. Musei e chiese della zona restano aperti per l'occasione. Non mancano artisti di strada, folklore, artigianato locale, spettacoli teatrali, mostre d'arte e concerti. www.novellosottoilcastello.it