Le sagre del primo weekend di luglio

ERBE, FIORI E SAPORI - Val di Fiemme (Trento) - Escursioni naturalistiche, incontri con esperti, laboratori a tema e appuntamenti enogastronomici: sono i momenti di incontro che animano la Val di Fiemme per l’intera settimana, fino a venerdì 30 giugno. Nel periodo della fioritura di anemoni, orchidee spontanee, genziane, rododendri e tante altre piante, la sagra offre una bella opportunità per ammirare la bellezza della natura, con escursioni nei boschi in compagnia di botanici ed esperti forestali che spiegano tutti i segreti dei fiori e delle erbe i montagna. www.visitfiemme.it



VIVIAMO L'ACQUA - Val di Pejo (Trento) - Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio in Trentino, l'acqua è al centro di una settimana di eventi dedicati alla natura, alle tradizioni e alla cultura. Da domenica 2 a domenica 9 luglio, "Viviamo l'acqua" ci guida alla scoperta di questo elemento dispensatore di vita, tra ghiacciai, laghetti alpini, le terme locali dalle rinomate acque oligo-minerali ferruginose. E ancora si scoprono le centrali idroelettriche e uno stabilimento di imbottigliamento dell'acqua. Il calendario prevede incontri, attività ed esperienze della comunità della valle, escursioni nel Parco, visite guidate e serate culturali. www.visitvaldipejo.it



SAGRA DI BIGUL AL TORC - Canaro (Rovigo) – Fine settimana conclusivo per la manifestazione che propone, fino a lunedì 3 luglio, pasta e sapori di casa, prodotti locali, musica e comicità. Bigul al Torc significa bigoli al torchio, piatto tipico della zona a base di pasta casereccia abbinata a vari condimenti. Nel corso della festa si gustano i prodotti locali e gli antichi sapori presso gli stand gastronomici, con un menù a tema diverso per ogni serata. Spettacoli di musica, concorsi, mostre, serate danzanti, giochi. www.prolococanaro.it



LIGURIA DA BERE – La Spezia – Tanti buoni sapori locali, dai campi alla tavola, raccontati in un weekend di gusto e fantasia, all’insegna della cultura del buon vivere. Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio le strade della bella città ligure si riempiono di sapori e profumi, aprendo di fatto la stagione estiva. Gli stand enogastronomici, aperti dalle 18.00 alle 24.00, espongono i migliori prodotti agroalimentari del territorio in abbinamento agli ottimi vini locali, tra cui il Vermentino e soprattutto il celebre Sciacchetrà, prodotto alle Cinque Terre. www.speziafiere.it



PALIO DELLA CAPRA D'ORO – Cavriana (Mantova) – Il primo weekend di luglio porta con sé antiche tradizioni e leggende legate ai fasti rinascimentali degli Este. Il Palio vede in lizza sette caprette, in rappresentanza di altrettante borgate del paese. Le serate di sabato 1 e domenica 2 luglio sono un vero tuffo nel Rinascimento, in compagnia di figuranti in costume, musici, nobildonne, popolani e sbandieratori. La corsa delle capre si svolge sabato sera nel “cavrodromo” ai piedi del castello, ed è seguita, nella serata di domenica, dall'evento "Palio in Note, 7 canzoni per 7 contrade", una sfida canora che coinvolge nuovamente le contrade. Da non perdere la visita ai monumenti storici del paese, come Villa Mirra, il Museo Archeologico, il Castello, la Chiesa Parrocchiale e l'oratorio di San Sebastiano. .www.facebook.com/Paliodellacapradoro



FESTA ARTUSIANA - Forlimpopoli (Forlì) – La cittadina forlivese che ha dato i natali Pellegrino Artusi, il famoso gastronomo padre della cucina italiana, si anima di sapori, profumi e suoni in nove giorni di festa tra gastronomia, cultura e intrattenimento, che nel fine settimana 1-2 luglio raggiunge il suo apice, tra tanti buoni sapori e riflessioni culturali e sociali della tavola, spettacoli, concerti, incontri e mostre. Le oltre 700 ricette artusiane di ieri e di oggi sono protagoniste di esposizioni inedite e di appuntamenti fra laboratori e incontri. www.festartusiana.it



LA CUCOMBRA. SAGRA DEL COCOMERO E DEL MELONE - San Matteo della Decima (Bologna) – Un weekend con i sapori più freschi dell’estate, spettacoli e musica per stare in allegria: da venerdì 30 giugno a domenica 9 luglio i cocomeri e i meloni più golosi sono i protagonisti di una grande e colorata sagra che celebra la Cucombra, in compagnia di altre specialità locali come tigelle, gnocchini, pesce e rane fritte. Ci sono anche spettacoli di ballo, di magia, orchestre e band musicali. www.carnevaledidecima.it.



PIZZA IN PIAZZA E CIUMMACATA - Cretone (Roma) – Il paese alle porte di Roma festeggia, sabato 1° e domenica 2 luglio, sapori e tradizioni con la sagra “Pizza in Piazza”, ospitata nella frazione di Palombara Sabina. Oltre a ogni genere di pizza si può assaggiare la “ciummacata”, un piatto a base di lumache preparate con pomodori, aglio, olio, sale, peperoncino e mentuccia romana fresca. La sagra è l’occasione per scoprire questo grazioso borgo laziale e riscoprire i sapori di una volta, con le pizze che condite con i migliori prodotti del territorio. www.fuoriporta.org



SERA PASSAIE – Forino – (Avellino) – Un weekend di musica, balli, arte e buona cucina secondo le più autentiche tradizioni campane. Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio questa bella festa mira a valorizzare il territorio, i prodotti tipici, l'arte, gli usi e i costumi locali. C’è anche l’apertura al pubblico della parte murata di Forino, con i suoi cortili gentilizi, chiese, congreghe. I vicoli del centro storico ospitano le esposizioni di artigiani, pittori, scultori e i prodotti tipici locali. www.serapassaieforino.it



L’ISOLA DELLE STORIE - FESTIVAL LETTERARIO DELLA SARDEGNA – Gavoi, (Nuoro) – La cittadina della Barbagia ospita, da giovedì 29 giugno a domenica 2 luglio, la XIV edizione del festival, con spettacoli teatrali, reading, incontri con l’autore e proiezioni di film e documentari, per un lungo fine settimana denso di appuntamenti. Completano il calendario due mostre d’arte, una dedicata alla pittura, l’altra alla ceramica. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Informazioni: www.isoladellestorie.it