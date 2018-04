Le sagre del ponte di aprile: protagonista il vino

QUATTRO VILLE IN FIORE - Tassullo (Trento) - La primavera si è aperta ufficialmente in Val di Non: domenica 22 aprile, la bella stagione si celebra con una gara podistica che rappresenta l'occasione per una sana giornata di sport all'aria aperta e insieme per una full immersion nei colori, nei profumi e nella storia della zona. La corsa, giunta alla 43esima edizione, è aperta a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata plein air, tra panorami mozzafiato e romantici castelli. Oltre al percorso agonistico di dieci chilometri riservato agli atleti agonisti, c'è un tracciato più breve da percorrere anche in lentezza, alla scoperta delle bellezze del luogo. Info: www.quattrovilleinfiore.it.



VINO IN FESTA – Strada del Vino dell’Alto Adige - Un intero mese, da sabato 21 Aprile a sabato 9 Giugno per scoprire, lungo la Strada del Vino dell'Alto Adige, le eccellenze enologiche locali, ma anche l'arte, la cultura, le tradizioni, i sapori di questa terra, nel loro connubio con gli ottimi vini locali. Nelle sette settimane della manifestazione i comuni vinicoli che si trovano lungo la Strada del Vino diventano luoghi ideali per conoscere il mondo enologico di questo territorio e per visitare lo straordinario patrimonio storico-culturale della zona. Tra i numerosi eventi in programma spicca la "Notte delle Cantine", in programma per sabato 9 giugno dalle 17 a mezzanotte, che coinvolge i comuni di Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè, Cortina, Salorno, Egna, Montagna, Ora, Vadena e Bronzolo. Info: www.suedtiroler-weinstrasse.it.



MASTRO BIRRAIO - Santa Lucia di Piave, Treviso – Week end conclusivo della kermesse all’insegna della birra "home made": a disposizione dei visitatori ci sono due padiglioni fieristici per scoprire tutti i sapori di questi boccali spumeggianti, aperti fino a domenica 22 aprile. La manifestazione raduna centinaia di birre differenti per gusto, composizione, doratura e fermentazione; 20 birrifici e 10 gastronomie d'eccellenza per scoprire eccellenti sapori e prodotti di alta qualità. Ci sono corsi di degustazione e di produzione "casalinga" e artigiana, tre diverse mostre tematiche e visite guidate ai birrifici locali. Non mancano la musica e gli spettacoli degli artisti di strada. Info: www.fierabirra.it.



FIOR D'ALBENGA - Albenga (Savona) – Il Ponente ligure si colora di fiori variopinti e Albenga si trasforma in un giardino fiorito: è il momento migliore per scoprire la bellezza del centro storico e degustare i prodotti di eccellenza del territorio. Fino a mercoledì 25 aprile il centro storico si trasforma in un luogo di meraviglia, in cui le decorazioni ruotano intorno al tema "Città da favola". Il mondo delle fiabe ispira anche i 15 soggetti che partecipano al concorso "Un'Aiuola da Favola". E’ poi in programma Cip&Vip, evento pensato per valorizzare prodotti tipici, sapori e gusto della tradizione, in compagnia dei produttori locali e di cuochi di fama, radunati in piazza per promuovere il cibo di qualità. Ci sono l'estemporanea di pittura laboratori didattici, prodotti del territorio, musei e monumenti aperti al pubblico.www.comune.albenga.sv.it.



VERY SLOW ITALY - Castel San Pietro (Bologna) - La fiera è tutta dedicata alle città che rispettano la lentezza secondo i principi della "Slow Life". Il programma è ricco di eventi, degustazioni, incontri da godere con tutta calma e in modo sostenibile, da mercoledì 18 a domenica 22 aprile. Protagonista è l'enogastronomia, alla quale sono dedicate molte attività, tra cui "Very Wine Cantine Tour", in programma domenica 22 aprile dalle 15 alle 19, un tour gratuito in navetta per scoprire le aziende vitivinicole di Castel San Pietro Terme. Nel pomeriggio di venerdì 20 si svolge il tradizionale mercato del contadino; sabato 21 Castel San Pietro diventa "Il borgo dei sapori" con la fiera-mercato delle specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia. Ci sono anche tanti giochi e attività per i bambini. Informazioni: www.cittaslow.it.



LUDICOMIX BRICKS & KIDS - Empoli - I mattoncini del Lego sono i grandi protagonisti, sabato 21 e domenica 22 aprile, nel centro della città toscana, ma ci sono anche spazi pe giochi liberi con le coloratissime costruzioni, attività creative e mercatini dell'usato in cui trovare oggetti e accessori rari e curiosi. Informazioni: www.ludicomix.it.



FESTA DEL CARCIOFO DI CHIUSURE - Asciano (Siena) - Un lungo ponte festivo, da sabato 21 a mercoledì 25 aprile, per scoprire tanti buoni sapori, rilassarsi in compagnia e insieme scoprire paesaggi, sapori e profumi in compagnia dei prodotti tipici dell'entroterra senese. Ci sono giochi, mostre, trekking, poesia e musica in strada a fare da corona al delizioso carciofo locale, grande protagonista della festa. www.prolocoasciano.it.



ORCIA WINE FESTIVAL - San Quirico d'Orcia (Siena) . Ancora buoni sapori tra le colline senesi della Val d'Orcia: quattro giorni, da sabato 21 a mercoledì 25 aprile, per scoprire le eccellenze dell'enologia locale. Nelle sale quattrocentesche di Palazzo Chigi, nel borgo toscano, sono in programma una mostra mercato dei vini della Val d'Orcia, degustazioni tecniche guidate, banco d'assaggio di vini e prodotti tipici. Gli eno-appassionati hanno anche la possibilità di visitare direttamente le cantine. Al centro della festa c'è il Sangiovese, protagonista di wine tour guidati a piedi o in bicicletta, degustazioni tematiche, cene di gala. Per i bambini ci sono giochi e laboratori. Info: https://orciawinefestival.wordpress.com/.