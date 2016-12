12 novembre 2014 Le sagre del fine settimana: scegli la più bella Tra sapori d’autunno e attesa del Natale, indica l’evento che preferisci e votalo: potrebbe diventare tappa del Giro d’Italia in 52 Weekend Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Anche per il fine settimana 21-23 novembre Weekendagogo ha selezionato, grazie al voto dei suoi utenti, gli appuntamenti più interessanti per trascorrere una piacevole giornata in relax e in compagnia. Tra tanti buoni sapori e delizie del palato, spicca anche l'arrivo del primo mercatino che anticipa il Natale.

Intanto il Giro d’Italia in 52 weekend, il viaggio tra le eccellenze italiane votate dagli utenti di Weekendagogo, è giunto alla 47° tappa. Anche per questo weekend gli utenti hanno selezionato i loro dieci eventi preferiti, tra i quali potete esprimere la vostra preferenza. Votare è semplice: basta collegarsi al sito www.weekendagogo.it dove sono pubblicati gli eventi proposti per il fine settimana selezionato. Scegliete il vostro preferito e VOTATE. L’evento più cliccato riceverà la visita degli inviati di Weekendagogo che creano un reportage videofotografico da condividere sul proprio sito e sui social.



Mercatino di Natale di Rovereto (TN) - Un appuntamento colorato e suggestivo che ci proietta già nel clima natalizio. Il mercatino tradizionale propone decorazioni per l'albero di Natale, palline di vetro, addobbi di ogni genere e tanti prodotti con l'artigianato locale di qualità.

Bagna Cauda Day ad Asti e dintorni torna l’ABCD più gustoso dell’anno. Durante il Bagna Cauda Day i partecipanti ricevono un quaderno ricco di informazioni sulla famosa pietanza piemontese, un tovaglione d’autore e hanno la possibilità di assaggiare le migliori specialità locali.

Fiera del Porro a Cervere (CN)- Lle particolari proprietà della terra fanno crescere una pregiata qualità di porro, cui è dedicata una gustosa fiera durante si può scoprire il sapore inconfondibile di questa prelibata verdura.

Bee. Pensieri, Parole e Formaggi Presidi Slow Food a Villanova Mondovì (CN) - Per il piacere di stare a tavola gustando le prelibatezze piemontesi. Laboratori didattico/gastronomici e degustazioni rendono l’appuntamento nel cuneese una ghiotta occasione per scoprire la tradizione enogastronomica locale.

Abbiategusto, la fiera dedicata ai migliori prodotti lombardi e non solo, torna ad Abbiategrasso (MI) per un gustoso weekend tra le eccellenze regionali e italiane.

BILBOLBUL- E’ Bologna la sede del Festival Internazionale del Fumetto, giunta all’ottava edizione. Importante appuntamento per i cultori del genere o per chi si avvicina per la prima volta alle storie nella nuvoletta, offre sezioni LAB dove i giovani artisti possono mettere in pratica la propria arte.

Perugia Social Photo Fest - Il capoluogo umbro diventa sede di affascinanti mostre fotografiche. Seguendo il tema conduttore “Resisto”, la fotografia si trasforma in efficace strumento di denuncia, riflessione e comunicazione.

Mostra Mercato del Tartufo Bianco - Tanti eventi dedicati al Tartufo Bianco di San Miniato (PI). Durante l’evento viene premiato il tartufo più grande, il più anziano e vengono proposte degustazioni a base del pregiato tubero.

Il Desco è un appuntamento a Lucca per scoprire, durante quattro weekend, il meglio dei prodotti enogastronomici e agroalimentari Made in Toscana.

Autunno in Barbagia la tradizione sarda in un evento itinerante che tocca più comuni dell’isola. Questo weekend appuntamento a Atzara (NU) per scoprire le tradizioni sarde.