Le sagre con il sapore dell’estate

FESTA DEL PROSCIUTTO – Sauris (Udine) – Secondo fine settimana nel pittoresco borgo friulano, in cui si festeggia un prodotto di grande eccellenza tra musica, artigianato, divertimento e sport. Fino a domenica 16 luglio il prosciutto locale con il suo caratteristico sapore dolce è grande protagonista, in compagnia di tanti prodotti di del territorio, come i salumi affumicati, la birra, le marmellate, gli sciroppi e il miele. Gli stand sono presenti nelle vie del centro, insieme a un vivace mercatino dedicato ai prodotti dell'agroalimentare di Carnia e all'artigianato locale. Musica dalle ore 21.00 e spettacolo pirotecnico alle ore 22.00. Info: www.sauris.org.



SAGRA DELLA SELVAGGINA - Saint Nicolas (Aosta) – Il paese valdostano della Val di Rhêmes celebra la tradizionale Sagra della Selvaggina, grande tradizione locale. Sabato 15 e domenica 16 luglio il centro ospita buona cucina, mercatino dell'antiquariato, musica, giochi e visite guidate. Informazioni: www.comune.saint-nicolas.ao.it.



DEGUSTANAGO - Nago-Torbole (Trento) – I buoni sapori della montagna incontrano quelli del lago di Garda in un doppio weekend di enogastronomia e valorizzazione del territorio. DegustaNago è una bella occasione per scoprire i prodotti locali e le bellezze naturali di un suggestivo angolo di Trentino, magari esplorando il Mercato delle Spezialità, con le piante officinali e aromatiche locali, e le Isole del Gusto, collocate nelle piazze del centro storico di Nago, nelle quali assaporare le eccellenze alimentari dei quattro comuni del Monte Baldo: Nago-Torbole, Ala, Avio e Brentonico, nei quali sono proposti anche percorsi guidati di visita. Info: www.gardatrentino.it .



SAGRA DEGLI GNOCCHI RIPIENI - Albino (Bergamo) – La sagra, giunta alla sua settima edizione, anima la città alle porte di Bergamo da giovedì 13 a domenica 16 luglio. Protagonisti della festa sono gli gnocchi di patate ripieni prosciutto e formaggio, conditi con burro fuso. L’evento è il momento ideale per assaggiare anche casoncelli, i tipici ravioli locali, pasta con ragù di selvaggina, polenta con funghi, cinghiale in salmì, baccalà in umido e molto altro ancora. Il programma della festa prevede anche lavorazioni artigianali, animazione per grandi e piccini, truccabimbi, bike tour accompagnati, softair battlezone e giri in carrozza. www.trattoriamoro.it.



FESTIVAL Di FUOCHI D'ARTIFICIO - Lago Maggiore e Lago d'Orta – L’evento si protrae per tutta l’estate e coinvolge a turno numerose località lacustri, tra la Val d’Ossola, il Parco del Ticino e i Laghi Maggiore e d’Orta. Dopo l’avvio della scorsa settimana si continua fino al 27 agosto, con un gran finale piromusicale a Omegna. L’edizione 2017 prevede anche due tappe internazionali, a Locarno e a Lugano Info: www.distrettolaghi.it.



SAGRA DELLA VONGOLA VERACE - Goro (Ferrara) – Secondo dei tre fine settimana per degustare tante ricette a base di vongole e per esplorare la laguna e le sue oasi con piacevoli escursioni in barca nel Delta del Po con partenza dai porti di Goro e Gorino. Fino a domenica 23 luglio la Sacca di Goro festeggia il suo prodotto più conosciuto, ma da scoprire ci sono anche tanti prodotti di eccellenza come cefali, orate, branzini, cozze, ostriche e vongole veraci, che trovano qui un territorio di riproduzione e un habitat ottimale. Info: www.comune.goro.fe.it .



MONTERIGGIONI DI TORRI SI CORONA – Monteriggioni (Siena) – Raggiunge il suo apice la festa dello splendido borgo medievale sulle colline toscane. Sono in programma ricostruzioni storiche, danze in costume e canti con giullari e menestrelli. Fino a domenica 16 luglio, si svolgono cortei itineranti di personaggi in costume d'epoca, eventi guerreschi nell’accampamento militare, giochi a tema per i bambini con cantastorie, giullari, mangiafuoco e saltimbanchi. Ci si può rifocillare in osterie, taverne e punti di ristoro con vino rosso toscano e ottimi piatti della tradizione locale e medievale. E si paga con la moneta del tempo, il grosso, coniato per l'occasione, e distribuito presso i banchetti cambia valuta all'ingresso del castello. www.monteriggionimedievale.com .



MERCANTIA - Certaldo (Firenze)- Le strade del borgo di Certaldo ospitano l’edizione numero 30 del Festival Internazionale del teatro di strada “Mercantia”. Sono in programma, da mercoledì 12 a domenica 16 luglio, improvvisazioni, spettacoli, arte, musica e colori: mille eventi che hanno come protagonisti oltre 60 compagnie di artisti di strada provenienti da tutto il mondo, impegnati in concerti di musica ed esibizioni "one man show", improvvisazioni teatrali e spettacoli itineranti con arcieri e acrobati. Per le strade del borgo sono al lavoro anche oltre 40 maestri artigiani (intagliatori, orafi, scalpellini, vetrai, e incisori, che realizzano “live” le loro opere. Ci sono anche mostre d’arte e street food. Ingresso a pagamento per gli eventi che si svolgono nella parte alta del paese; gratuito per quelli della parte bassa. www.mercantiacertaldo.it .



SAGRA DELLA PECORA - Fabrica di Roma (Viterbo) – Sabato 15 e domenica 16 luglio il borgo ripropone l’antica tradizione degli arrosticini nella sesta edizione della sagra dedicata agli amanti dei sapori intensi e decisi. Il borgo, situato nelle vicinanze del Lago di Vico, aspetta i visitatori per far loro scoprire o riscoprire tanti buoni sapori, tra cui salsicce e affettati di pecora, insieme ad arrosticini al tartufo e con fegato e cipolle, Ogni sera, a partire dalle 19.30, si possono degustare l’antipasto del pastore, gli gnocchi al castrato e all'amatriciana, la pecora alla brace, le salsicce di pecora e una specialità antica come la tradizionale pecora “alla callara” .



FESTA DELLE BIRRE ARTIGIANALI - Genazzano (Roma) – La cornice è offerta dal Castello Colonna di Genazzano: da venerdì 14 a domenica 16 luglio si possono scoprire tante birre spumeggianti della miglior produzione artigianale. La birra è accompagnata da degustazioni di street food, concerti serali live e dalle sfilate di Vespa Piaggio e dei simpatici Maggioloni. C’è inoltre la possibilità di assistere alla cotta pubblica della birra. Info: www.facebook.com/associazioneballacoiluppoli



SAGRA DELLA PIZZA FRITTA E NOTTE DELLA TAMMORRA – Schiava di Tufino (Napoli) - Grande festa sabato 14 e domenica 15 luglio con la cucina casereccia e con la Pizza Fritta, offerta in tante deliziose varianti (Montanara - con sugo, parmigiano e basilico; Regina - sugo, mozzarella e basilico; Caprese - pomodorini, mozzarella e basilico). In alternativa alla pizza si possono gustare i fusilli al ferretto con crema parmentier e porcini dell'Irpinia; panini con salsiccia o porchetta di Ariccia con contorno di melanzane a funghetti, broccoli, funghi e porzioni di patatine fritte, una bella tagliata di anguria e ravioli fritti con nutella. Le serate sono animate da musica dal vivo, mentre domenica 16 si balla per tutta la notte alle note della Tammorra salentina e napoletana.