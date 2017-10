Le sagre con i sapori di ottobre

CASTAGNATA DI LILLIANES - Lillianes (Aosta) - E’ la più antica castagnata della Valle d’Aosta, ospitata nel borgo di Lillianes, piccolo centro di montagna e maggior produttore valdostano di questo frutto. Il clima è dei più festosi, con canti, balli tradizionali e mostre d’arte: si fa festa da giovedì 26 a domenica 29 ottobre, celebrando le tradizioni agresti di questa comunità, specializzati nella produzione di segale e nella raccolta delle castagne. Si riscoprono gli antichi giochi, come la gara di scopa a coppie, ci si diverte a suon di musica e si ammirano i prodotti dell’artigianato locale.



AOSTA, ART & CIOCC. - Aosta - Quattro giorni di delizie del palato nel capoluogo valdostano da giovedì 26 a domenica 29 ottobre: la città ospita infatti il tour dei cioccolatieri italiani che, per un intero weekend, in Piazza Chanoux propongono cioccolatini, cremini, praline, torte e altre delizie: ci sono ad esempio, il liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, il cioccolato di Modica, i cuneesi al rhum, il torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, e molte altre specialità. Non mancano lezioni e attività divulgative. Orari: dalle ore 09.00 alle ore 21.00. Info: www.lovevda.it .



MELEMIELE – Baceno (Verbano) . Questo borgo piemontese di montagna ospita, sabato 28 a domenica 29 ottobre la sagra MeleMiele, tutta all’insegna del biologico, secondo la filosofia “mangia sano, consuma il giusto, vivi meglio”. La manifestazione presenta le eccellenze del territorio e dell'artigianato, dai prodotti enogastronomici locali, tutti rigorosamente bio, agli oggetti artigianali ricavati dalla lavorazione di pietra e legno o ricamati a mano. Ci sono anche laboratori creativi per i bambini, convegni, concerti, incontri serali con personaggi che parlano di montagna, agricoltura e natura. www.melemiele.it .



FESTA DEL MARRONE DI SAN ZENO DOP - San Zeno (Verona) – Una mostra mercato con castagne a gogò per tre weekend di festa, da sabato 21 ottobre a domenica 5 novembre, con una giornata speciale il 1° novembre. Il clou della festa è il mercatino dei sapori, in cui assaggiare tante specialità a base del Marrone di San Zeno D.O.P. tra cui un inconsueto minestrone di marroni, proposto in versione rustica o saporita. Info: www.marronedisanzeno.it .



FESTA DELLE CASTAGNE - Monte di Malo (Vicenza) – La sagra, oltre ad essere un’occasione ideale per una scorpacciata di castagne, è anche il momento in cui scoprire o riscoprire tanti buoni sapori di una volta Da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre ci si gode la natura e il buon cibo della tradizione contadina. Si esplora la Passeggiata dei Maronari, un percorso attraverso le colline dei dintorni lungo il quale si possono visitare le aziende agricole del territorio e scoprire i loro prodotti, improvvisandosi anche contadini per un giorno, mungendo le mucche, preparando il formaggio e imparando i balli della tradizione. A Monte di Malo ci sono gli stand gastronomici, il mercatino dei prodotti artigianali, le visite guidate e la rievocazione di antichi mestieri. INFORMAZIONI www.montedimalolive.it .



CASTAGNA DAY - Brinzio (Varese) – Tanti golosi appuntamenti tra castagne e funghi, e tante piacevoli passeggiate in una natura meravigliosa. Fino a domenica 29 ottobre sono in programma momenti gastronomici a base di castagne, per assaggiare le fettuccine alle castagne con ragù di cinghiale, oppure la coppa allo spiedo con castagne, funghi porcini e polenta e tanti dolce alle castagne. Ci sono poi concorsi culinari tra scuole alberghiere, passeggiate guidate da castanicoltori e workshop fotografici per adulti e bambini. Informazioni: www.consorziocastanicoltori.it .



I CENTO GUSTI DELL'APPENNINO - Anghiari (Arezzo) – Questo appuntamento è tutto dedicato al mondo dell'agriturismo e dell'enogastronomia con assaggi e degustazioni di prodotti tipici nelle caratteristiche botteghe del borgo medievale. Da sabato 28 ottobre a mercoledì 1 novembre Anghiari ospita sapori tradizionali, incontri, eventi, approfondimenti. Il momento ideale per gustare pecorino e cioccolato, vini e ortaggi freschi, dolci tipici e gustosi salumi, scelti fra i tanti prodotti toscani a chilometri zero. www.valtiberinaintoscana.it .



FESTA DELLA POLENTA - Sambuci (Roma) – Chi ha detto che la polenta si mangia solo nel Nord Italia? Sambuci, in provincia di Roma, mette in tavola da sempre il delizioso piatto all’insegna del giallo, e lo propone in questa bella sagra abbinato a salsicce, spuntature o verdure, oltre a gustosi assaggi di sfiziosa cucina romana e buon vino. Venerdì 27 e sabato 28 ottobre sono in programma anche rievocazioni storiche all'interno del castello Theodoli e tra piazza di Corte e Villa Theodoli. INFO www.sambucidagustare.com .



IL GUSTO DELL'AUTUNNO - San Donato in Val di Comino (Frosinone) - Il borgo di San Donato in Val di Comino, uno dei borghi laziali più belli d'Italia, sabato 28 ottobre ci invita a scoprire i sapori dell'autunno lungo un percorso gastronomico di sapori, colori e musica. A partire dal tardo pomeriggio, tra i vicoli del paese si possono degustare le specialità locali, tra musica e momenti di sport. Ingresso gratuito. INFO: www.facebook.com/festadellabisteccasantarello .