Le sagre con i sapori di fine estate

GRANDE FESTA DELLO STRUDEL - Alpe di Siusi (Bolzano) – Lo strudel di mele è uno dei dolci più celebri delle Dolomiti. Alla fine dell’estate le mele diventano grandi protagoniste della tavola, anche nella loro versione più golosa, ovvero nella farcitura di questo dolce delizioso. Da venerdì 7 a domenica 9 settembre l'area vacanze Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol) ospita cuochi e pasticceri locali, custodi delle migliori ricette, pronti a proporre dolci fatti con impasti diversi. Ci sono gli stand gastronomici, le creazioni degli artigiani locali e il tradizionale mercato contadino con i loro pregiati prodotti locali. INFORMAZIONI: www.alpedisiusi.info.



FESTA DELLE BRISE - Caoria (Trento) - La Valle del Vanoi dedica un intero fine settimana, da venerdì 7 a domenica 9 settembre, al prezioso fungo porcino: sono in programma uscite in compagnia di esperti micologi, mostre, spettacoli teatrali, mercatini dei prodotti tipici e artigianali e tante occasioni per gustare i prodotti del territorio e i profumatissimi funghi di cui sono ricchi i boschi della Valle. INFO: www.sanmartino.com/festadellebrise



FESTA DELLE DOLOMITI - San Martino di Castrozza (Trento) - Il fine settimana 7-9 settembre si svolge una bella festa di montagna sulle Pale di San Martino, con arrampicate ed escursioni in compagnia delle Aquile (le Guide Alpine di San Martino di Castrozza e Primiero), uscite in mountain bike, spettacoli di parapendio, concerti, divertimento e gli immancabili sapori della tradizione gastronomica trentina. INFO: www.sanmartino.com.



SAGRA DEL PEPERONE - Carmagnola (Torino) – Secondo fine settimana all’insegna dei coloratissimi e saporiti ortaggi, fino a domenica 9 settembre, con un ricco programma di eventi per adulti e bambini. Carmagnola si trasforma in un variopinto mercato tutto dedicato al suo prodotto di eccellenza: ci sono, come da tradizione, l’esposizione di peperoni e i relativi concorsi con degustazioni dei prodotti migliori e le sfilate di Re Povron e della Bela Povronera. La colonna sonora è garantita dai gruppi folkloristici carmagnolesi in serate musicali e di spettacolo. Ingresso libero. INFORMAZIONI: www.sagrapeperone.it.



FESTA DI BAROLO - Barolo (Cuneo) – Una grande festa dedicata al re dei vini raccoglie gli appassionati del buon bere nel piccolo borgo delle Langhe nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 settembre, con gli itinerari del gusto con la grande produzione gastronomica delle Langhe e le visite alle cantine dei produttori vitivinicoli del territorio. Sabato 8 settembre alle ore 20.00 si svolge un'anteprima dell'evento, con musica e degustazioni, mentre domenica alle ore 11.00 comincia la festa vera e propria. Da mezzogiorno in poi si possono consumare le prelibatezze piemontesi accompagnate dai migliori vini di Barolo. La festa è allietata dalla musica della fisarmonica, artisti di strada e giocolieri, anche per i più piccoli. Da non perdere una visita al Museo dei Cavatappi che raccoglie diversi e curiosi esemplari di questo oggetto. INFORMAZIONI: www.barolodibarolo.com.



FESTA DELLA ZUCCA – Pastrengo (Verona) – Da giovedì 30 agosto a lunedì 10 settembre Pastrengo si veste d’arancione in omaggio al simpatico ortaggio, in un vero e proprio tripudio di sapori, tra degustazioni, artigianato, intrattenimenti e un divertente Carnevale di fine estate. Per 12 giorni consecutivi, in località Piovezzano al parco, si possono scoprire tutti i segreti dell’amatissimo ortaggio in tutte le sue possibili declinazioni. A partire dalla cucina, ovviamente, con risotto, tortelli, ravioli e gnocchi di zucca, pasticcio con zucca e gorgonzola, arancini e vellutata di zucca, spezzatino di carne con zucca e polenta, marmellate, mostarde, torte, gelato, pandolce e tanti altri sapori a tema. C’è spazio anche per “Zuccafolk”, una vera e propria festa popolare che vede protagoniste le zucche vestite, decorate e intagliate; con il concorso di bellezza che elegge la zucca più grande, quella più bella e quella più originale della manifestazione. INFO: www.prolocopastrengo.it/zucca.asp.



SAGRA DELLA PATATA - Oreno di Vimercate (Monza e Brianza) – E’ la grande protagonista della tradizione gastronomica lombarda e brianzola: la patata è celebrata, da giovedì 6 a domenica 9 settembre, con una festa con prelibatezze a base di patata DOC di Oreno. Sono in programma rievocazioni storiche, come l'investitura dei capitani delle contrade e la sfilata in costume accompagnata da musici e sbandieratori, il Palio delle contrade e il Torneo dei campioni; ci sono soprattutto tanti buoni piatti locali, proposti negli stand gastronomici, e giochi per i bambini. INFO: www.circoloculturaleorenese.org.



FESTIVAL DEL PROSCIUTTO DI PARMA - Parma – Arriva al suo culmine la settimana di gran gusto a Parma e dintorni, da sabato 1 a domenica 9 settembre, per celebrare il prosciutto più famoso d'Italia. Sono in programma degustazioni ed escursioni, percorsi di scoperta, concerti e gare di taglio per questa eccellenza gastronomica celebre nel mondo intero. Ospite d’onore della serata inaugurale, venerdì 1 settembre, è Pastry Chef Ernst Knam. Ci sono degustazioni e visite ai luoghi di produzione (con navette gratuite su prenotazione), concerti, mostre, convegni, attività sportive, percorsi tra le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche della zona. Gli eventi si concentrano in tre location: Langhirano, Sala Baganza e Parma. Nel weekend successivo a quello del festival si svolge anche "Finestre Aperte", prolungando l’opportunità di visitare le zone di produzione e i prosciuttifici alla scoperta del ciclo di lavorazione con degustazioni gratuite. INFORMAZIONI: www.festivaldelprosciuttodiparma.com .



SAPORE DI SALE - Cervia (Ravenna) – L’antica Città del Sale dedica una bella festa alla tradizione di questo prezioso prodotto, da giovedì 6 a domenica 9 settembre. La festa, giunta alla sua 22esima edizione con mercatini dei sapori, degustazioni ed eventi dedicati al piacere del palato. Momento centrale della gesta è la rievocazione storica della Rimessa del Sale, momento in cui, al termine della stagione di raccolta, il sale veniva distribuito alla popolazione secondo un’antica tradizione rituale. Il programma della festa e i luoghi degli appuntamenti sono online sul sito www.cerviasaporedisale.it.



FESTIVAL DEL VINO - Montecarlo (Lucca) - Il borgo di Montecarlo ospita una settimana all'insegna dell'accoglienza e dell'enogastronomia: da giovedì 30 agosto a domenica 9 settembre. Sono in programma spettacoli musicali, mostre culturali e di pittura, degustazioni di vini e prodotti locali tra gli stand gastronomici. Il giardino del Palazzo ex Fondazione "Pellegrini-Carmignani" ospita il "Salotto del Vino e del Verde", curato dal Consorzio dei Vini DOC di Montecarlo e dall'Associazione Internazionale Produttori del Verde "Moreno Vannucci": ogni sera vengono presentate aziende, produttori e abbinamenti tra vini e prodotti tipici del territorio. INFORMAZIONI: www.comune.montecarlo.lu.it.