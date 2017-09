Le sagre con i buoni sapori di inizio autunno

A TAVOLA NEL FELTRINO: IL FAGIOLO - Lamon (Belluno) - Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, appuntamento con la gastronomia, l’artigianato, la musica e il folklore con una manifestazione dedicata al rinomato fagiolo di questo territorio. Ci sono la mostra-mercato, gli stand gastronomici, le aree dedicate all’artigianato locale, mostre e spettacoli. Info: www.prolocolamon.it .



FESTIVAL DELLA ZUCCA - Levico Terme - Trento – Primi sapori d’autunno protagonisti tra le vie del paese trentino, con un occhio già proiettato alla festa di Halloween: tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, per imparare a conoscere la zucca, cucinarla e decorarla, tra stand gastronomici, laboratori didattici e un concorso che elegge la zucca migliore, ovvero "La zucca più!", con tanto di giuria popolare. www.visitlevicoterme.it .



CHEESE - Bra (Cuneo) – Un fine settimana dedicato al sapore del latte e dei suoi derivati, a cominciare naturalmente dal formaggio. Da venerdì 15 a lunedì 18 settembre, le vie e le piazze del centro storico di Bra si trasformano nel più grande mercato di formaggi del mondo all'interno del quale incontrare, conoscere, degustare e divertirsi con i sapori e la produzione lattiero-casearia, sotto l’egida di Slow Food. Ingresso gratuito. Informazioni: http://cheese.slowfood.it .



SAGRA DELL'UVA E DEL VINO E PALIO DEI RIONI - Vezzano Ligure (La Spezia) - Sabato 16 e domenica 17 settembre gli otto rioni del paese nel cuore verde dello Spezzino si trasformano in acerrimi rivali nelle quattro gare valide per aggiudicarsi l’ambito trofeo: la disfida dei testi dialettali, la gara di addobbo dei rioni, la sfilata e la gara dei vendemmiatori. Ci sono anche spettacoli, buona cucina in onore dell'uva e della vendemmia, folklore, cultura e buon vino. www.comune.vezzanoligure.sp.it .



FESTA DELL’UVA - Castellarano (Reggio Emilia) – Festa di inizio autunno nel piccolo borgo sulle colline reggiane dove, in un lungo weekend, si celebra la festa popolare dedicata all'uva. Da mercoledì 13 a domenica 17 settembre il centro storico dominato dal Castello e dalla Rocchetta, si anima di musica e balli in onore di grappoli e vino. Ci sono il mercatino medievale, il mercatino dei bimbi, lo spazio giochi per i piccoli in cui imparare i divertimenti di un tempo, il mercato ambulante e degli hobbisti e tanta buona eno-gastronomia locale. http://turismo.comune.re.it .



SAGRA DEL TORTELLONE D'AUTUNNO - Bevilacqua (Ferrara) - Doppio fine settimana di gusto con l’edizione autunnale della festa più amata dalla comunità della frazione in provincia di Ferrara. Tante cose buone da mangiare e spettacoli di musica con pista da ballo in onore di uno squisito principe della cucina locale. Appuntamento da venerdì 15 a domenica 24 settembre, per gustarlo nelle sue diverse versioni: ripieno di zucca, di ricotta, di funghi, condito con noci, baccalà o nero di seppia. Indo: www.sagradeltortellone.com .



IL BARBAROSSA - Medicina (Bologna) – Un intero paese si trasferisce in pieno Medioevo per ricordare l'imperatore che in Italia portò novità e bellezza. La rievocazione storica propone sfilate d'epoca e spettacoli in programma da venerdì 15 a domenica 17 settembre, tra musica, buon cibo e tante occasioni di convivialità. Il Castello è lo scenario in cui prende vita lo spettacolo che celebra la figura di Federico Barbarossa, mentre i cantastorie, agli angoli delle strade, narrano storie leggendarie di grandi uomini, tra danze, musica dell'epoca, sbandieratori e falconieri. Per accedere alla festa è richiesto un ingresso da 3 Euro (bambini gratis fino a 1.30 mt.). Info: www.ilbarbarossa.net .



SAGRA DEL PORCINO - Oriolo Romano (Roma) Da venerdì 15 a domenica 24 settembre i funghi porcini vengono serviti in zuppa, in crema o insieme a bruschette, fettuccine e carni. In una bella sagra che si articola in due successivi fine settimana, animando il grazioso borgo viterbese di profumi deliziosi e sapori irresistibili. Tutte le informazioni sono online sul sito www.sagraoriolo.it/ .



SAGRA DEL FACIOLO CARNE - Fabrica di Roma (Roma) – Golosi di tutta Italia, unitevi! Dagli gnocchetti alle salsicce, dalle cotiche ai gamberi, ciascuno troverà di che allietare il proprio palato in questa bella sagra che celebra il fagiolo, o meglio il “faciolo”, per la precisione nella sua varietà di “fagiolo carne”. L’appuntamento è a Fabrica di Roma, d venerdì 15 a domenica 17 settembre.



COUS COUS FEST - San Vito Lo Capo (Trapani) - Le tradizioni e la cultura gastronomica di tutto il mondo si incontrano davanti allo splendido mare di San Vito lo Capo, in Sicilia, per il Cous Cous Fest, da giovedì 14 a domenica 24 settembre. Protagonista dell'evento è il cous cous, piatto ricco di storia e sintesi tra culture, proposto in oltre 40 ricette e servito ogni giorno dalle 12.00 alle 24.00. Il ticket per le degustazioni (costo 10€) dà diritto a un piatto di cous cous a scelta, un dolce della tradizione siciliana e un bicchiere di vino. La manifestazione oltre a essere un'occasione di festa, propone sfide gastronomiche, sapori, momenti di approfondimento e spettacolo. Appuntamento clou della manifestazione è la gara gastronomica alla quale partecipano 10 chef di tutto il mondo, con due giurie chiamate a scegliere il miglior piatto: quella tecnica è presieduta da Joe Bastianich, quella popolare è composta dai partecipanti alla manifestazione. Info: www.couscousfest.it .