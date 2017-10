Le prime sagre del mese di novembre

TORGNON D'OUTON - Torgnon (Aosta) – L’accoppiata vincente dell’autunno è quella composta da fontina e polenta, come è scritto nella migliore tradizione valdostana in una festa di montagna con buoni sapori, spettacoli, musica, mercatino e tanto divertimento. Da venerdì 3 a domenica 12 novembre la gastronomia sposa l’artigianato e l’animazione nella bella località della Valle del Cervino. In tavola tante specialità valdostane, come patate di montagna e fontina Dop d'alpeggio, vini e dolci, oltre naturalmente a tanti giochi per i bambini. Ingresso libero, cene a pagamento. INFO: www.lovevda.it .



BARBERA IL GUSTO DEL TERRITORIO - Costigliole d'Asti (Asti) – Il Barbera, il vino piemontese più celebre, fa festa da venerdì 3 a lunedì 6 novembre grazie a oltre cento produttori, pronti ad accogliere il pubblico. Duecento i vini Barbera da degustare e scoprire, insieme a grappe distillate da antichi alambicchi del Monferrato. Info sulla pagina Facebook .



GARDA CON GUSTO - Riva del Garda (Trento) – La “carne salada” è protagonista di un intero weekend da venerdì 3 a domenica 5 novembre sulla sponda trentina del Lago di Garda, in abbinamento ad altre eccellenze gastronomiche a "km. zero"... Il prodotto può essere acquistato, ma anche scoperto attraverso laboratori tematici per adulti e bambini. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 Ingresso libero, degustazioni e laboratori a pagamento. INFO: https://gusto.gardatrentino.it/ .



FANTASY&HOBBY - Genova - Il Porto Antico del capoluogo ligure ospita una bella manifestazione dedicata alla creatività manuale, alle ultime tendenze, ai materiali e ai prodotti più nuovi. Da venerdì 3 a domenica 5 novembre, tante attività da scoprire, a partire da feltro e tessuti, perline, lana e pizzi, decoupage, punto croce, patchwork e quilting, cucito creativo, stencil e molto altro ancora.Giochi per i bambini. Orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 19.00 www.fantasyehobby.it .



BACCANALE - Imola - Tre settimane di bontà in cui abbandonarsi ai piaceri della tavola tra i prodotti d'eccellenza emiliani. Da sabato 4 a domenica 26 novembre, appuntamento con le gioie del palato e con animazioni, spettacoli ed eventi in compagnia di storici, chef, gastronomi, artisti e produttori, ed eventi per i bambini. www.baccanaleimola.it .



SAGRA DELLA CASTAGNA E DELLA PATATA - Valle Castellana (Teramo) - Gusto d'autunno tra i monti abruzzesi, nel Parco Nazionale del Gran Sasso, da venerdì 3 a domenica 5 novembre. La castagna viene proposta in versione dolce e salata in numerosi stand gastronomici allestiti nella piazza principale del paese. Ci sono anche la mostra mercato di prodotti tipici, laboratori del gusto e visite guidate ai castagneti.



VINO NOVELLO E CASTAGNE IN FESTA - Miglianico (Chieti) – Castagne in festa anche nel borgo di Miglianico, stavolta in abbinamento al vino novello, sabato 4 e domenica 5 novembre, nelle strade illuminate da bracieri e candele. Ci sono tante bancarelle e stand gastronomici, per assaggiare tante ricette deliziose. Apertura stand gastronomici ore 19.00 Informazioni presso la Pro Loco di Miglianico