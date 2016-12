Le gite fuori porta per chi ama mangiare bene

FESTIVAL DELLA ZUCCA - Levico Terme - Trento – Tre giorni con i primi sapori di autunno: grande protagonista è la zucca, da scoprire, conoscere e imparare a cucinare. I più artistici possono anche imparare a decorarla, per essere pronti in occasione di Halloween. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre stand gastronomici, laboratori didattici e un concorso che scegliere la zucca migliore.



FIERA DEL RISO - Isola della Scala – Verona – Un intero mese dedicato a questo cereale, per conoscerlo, apprezzarlo e conoscere le diverse varietà. Riso e risotto sono protagonisti fino a domenica 9 ottobre in un evento che propone tante tradizioni culinarie del territorio insieme a quelle di altri Paesi. In occasione della fiera si può sperimentare tanta buona cucina, ma anche assistere a sfilate in costumi d'epoca, spettacoli, sport e convegni. Tra i buoni sapori da scoprire ci sono anche pizze, dolci, arancini, paella e numerose altre pietanze a base di riso. Info sul sito: www.fieradelriso.it



FESTIVAL FRANCIACORTA IN CANTINA - Sabati 17 e domenica 18 settembre, 76 cantine aprono le porte per accogliere chiunque vorrà approfondire i segreti dei pregiati vitigni Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco e degustare le varie tipologie di Franciacorta affiancate a originali attività. Oltre ad essere un evento adatto a tutti gli enoappassionati, ampio spazio è dedicato agli sportivi che possono avventurarsi tra i vigneti e le colline facendo trekking e percorrendo itinerari a piedi o in bicicletta, così come alle famiglie che hanno la possibilità di divertirsi con iniziative ludiche e pic nic nella natura.



MUSICA WALL, LA FIERA DELLA MUSICA - Pizzighettone (CR) - Domenica 18 settembre le casematte della cerchia muraria di Pizzighettone ospitano una manifestazione completamente dedicata alla musica. Per l'occasione liutai, costruttori, riparatori e commercianti espongono chitarre elettriche e acustiche, bassi, amplificatori, percussioni, effetti e accessori, e si mescoleranno con editoria musicale, vinili, CD e capi d’abbigliamento a tema. Ma non solo: il pubblico, oltre a toccare con mano gli strumenti lungo un circuito espositivo di oltre tremila metri quadrati, ha la possibilità di conoscere rinomati musicisti, tra cui Andrea Braido, Chicco Gussoni, Giacomo Castellano e Massimo Varini, che hanno lavorato con numerosi artisti del panorama musicale italiano.



FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE - Festa Della Birra - Fiume Veneto (Pordenone) Da venerdì 16 a domenica 25 settembre la birra scorre a fiumi nella tensostruttura di Via San Francesco - Fiume Veneto (PN). Dalle ore 17:00 alle ore 23:30 l’appuntamento è con la quarta edizione del Festival della birra artigianale, al quale partecipano 11 birrifici per ciascun weekend, provenienti da varie regioni italiane. Non manca il sottofondo di musica country e rock.



SAGRA DEL TORTELLONE D'AUTUNNO - Bevilacqua – Ferrara – L’edizione autunnale della festa propone tanti buoni sapori con accompagnamento di musica e ballo. La festa è in onore del patrono San Giacomo, che il calendario celebra il 25 luglio, ma che a grande richiesta di popolo si ripropone anche a fine estate. Il tortellone si apprezza soprattutto con i climi più freschi, specie con il suo ripieno di zucca, di ricotta o di funghi, condito al nero di seppia, con le noci o con il baccalà. Info: www.sagradeltortellone.com



IL BARBAROSSA, RIEVOCAZIONE STORICA – Medicina – Bologna – L’intera città si tuffa nel passato, per rievocare l’imperatore Federico Barbarossa, con una rievocazione storica con sfilate d'epoca, spettacoli musica, buon cibo e tante occasioni di convivialità. Tra cantastorie, antichi mestieri, danze, balli e musica dell'epoca per tre giorni si vive come in pieno Medioevo.



FIERA DELLA CIPOLLA - Mezzolara - Budrio (Bologna) – Questa bella sagra giunge alla sua 58° edizione: da venerdì 16 a lunedì 26 Settembre (ore 18:30 - 23:30) dà appuntamento a Parco Villa Rusconi - Via Lumaca – con tanti prodotti dei campi tra cui le cipolle, vera eccellenza locale. L’occasione di festa ha antiche origini e fa da cornice alla celebrazione del patrono di Mezzolara, San Michele Arcangelo, celebrato nell’ultima domenica del mese di settembre. Gli amanti della cucina locale possono godersi oltre ai piatti con la cipolla, tante delizie del ricco stand gastronomico (aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo), come le tagliatelle, la zuppa di cipolle con crostini, la scaloppina al friggione e la favolosa cipolla fritta. Non mancano le prelibatezze della tradizione bolognese, tra cui i tortellini, fatti rigorosamente a mano. Sono in programma anche iniziative culturali, spettacoli di intrattenimento ed eventi sportivi e comici. Mercato degli ambulanti e hobbisti in Via Schiassi e in Via Riccardina.



SAGRA DELLA TELLINA – Anzio (RM) – La sagra, giunta alla sua quarta edizione, propone da venerdì a domenica numerosi stand gastronomici in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 18. per assaporare il delizioso mitile considerato a torto "fratello minore" della vongola o del lupino. Gli stand sono aperti il mattino dalle 11,45 alle 14,30 e la sera dalle 18,30 alle 23. Sulla falsariga di “Un'amatriciana per Amatrice”, l'associazione Esedra, organizzatrice della sagra, ha deciso che verrà donato 1 euro ai terremotati per ogni piatto di spaghetti con le telline servito al pubblico.



SAGRA DEL FUNGO PORCINO - Castelpagano (BN) – Edizione numero 20 per questa bella sagra, organizzata dal Comune di Castelpagano per promuovere il patrimonio eno-gastronomico del territorio. Negli stand allestiti per l’occasione si possono conoscere le eccellenze gastronomiche e artigianali locali, mentre i bambini hanno a diposizione un’area di gioco a loro dedicata. Non manca l’intrattenimento musicale con gruppi di musica latino-americana e folk



SAGRA DELLA FARINELLA - Putignano (BA) – Nei giorni di sabato 17 e domenica 18 settembre, la Piazza Aldo Moro di Putignano ospita da prima edizione della Sagra della Farinella, organizzata dall'associazione culturale Puglia Bella. La farinella è il prodotto tipico cittadino che ha dato nome anche alla maschera del Carnevale di Putignano: si tratta di uno sfarinato di ceci e orzo con aggiunta di sale. Tipico piatto “povero”, è stato un alimento fondamentale. insieme ai fichi secchi, erbe e cipolle selvatiche, per tante generazioni di contadini impegnati nel lavoro dei campi. La sera è previsto un intrattenimento musicale.



COUS COUS FEST - San Vito lo Capo – Trapani – Una intera settimana, da venerdì 16 a domenica 25 settembre, di cultura e tradizioni gastronomiche internazionali con il Cous Cous Fest, il celebre piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra tante culture. Proposto in oltre trenta varianti, viene servito ogni giorno dalle 10.00 alle 24.00 (ticket per le degustazioni:10 Euro). Momento clou della manifestazione è la gara gastronomica internazionale alla quale partecipano 10 chef provenienti da Francia, Israele, Italia, Marocco, Mauritius, Palestina, Stati Uniti, Tunisia, Perù e Angola. Confermato il Campionato italiano di Cous Cous Bia. Per tutti sfide gastronomiche, sapori e momenti di approfondimento, spettacoli musicali e concerti gratuiti.