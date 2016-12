Lazio: sapori e tradizioni

12:48 - Civita Castellana, in provincia di Viterbo, ospita da venerdì 10 a domenica 12 ottobre la “Fiera nazionale delle sagre e dell’antiquariato”, quarantadue sagre provenienti da ogni parte d’Italia racchiuse in un solo evento per tre giorni di puro delirio culinario. E per chi vuole godere di un particolare sapore, sempre nel Lazio ,ma stavolta in provincia di Rieti, c'è la Sagra della patata, vera regina della tavola autunnale.

Presso la Fiera nazionale delle sagre e dell’antiquariato, dalla mattina alla sera, i visitatori si tuffano in un grande tour enogastronomico che va dal Lazio alla Puglia, da Napoli alla Sicilia. Dagli antipasti fino ai dolci, una carrellata di stand mette tutti in tentazionei con portate e degustazioni, tutte realizzate rigorosamente a mano secondo antiche ricette dei luoghi di provenienza. Civita Castellana gioca in casa con il “frittellone”, una sfogliatina sottilissima condita con pecorino e pepe, mentre la vicina Sutri propone i suoi famosi fagioli; e se Narni presenta il formaggio di pecora, Rignano Flaminio risponde con latte di asina in crema. L’olio viterbese di Canino se la vede con quello pugliese, e anche sul vino si assiste a una bella sfida tra Montefiascone, Magliano Sabina e Vignanello.



A occuparsi del fritto sono, invece, i grandi maestri napoletani, così come gli arancini sono compito dei siciliani; e ancora il pane casereccio di Selci in Sabina, le lumache di Tarano, i prodotti del Consorzio delle Sagre di Rieti e degli orti biologici della Coldiretti e molto altro ancora.



Sul fronte del divertimento sono in programma una serie di eventi collaterali fanno da cornice alla manifestazione tra cui il raduno di Cinquecento e vespe, le corse in mountain bike, il torneo di burraco, la tombola con Pippo Franco e la caratteristica corsa delle lumache.



Infine, per chi ha la passione di "girar per sagre" sabato 11 e domenica 12 Leonessa, in provincia di Rieti, ospita la "Sagra della Patata di Leonessa", un evento in cui a farla da padrone è uno degli ortaggi più amati dalla cucina italiana sia nella variante gialla che in quella rossa.