Lazio: mercatini e buon gusto

11:46 - La provincia di Rieti offre, durante il mese di dicembre e fino al 6 gennaio, una ricca carrellata di appuntamenti dedicati ai più golosi, alle buone forchette e agli amanti dei mercatini di Natale. In particolare vi segnaliamo a Poggio Moiano la Festa del Cioccolato e a Greccio, negli stessi giorni, il mercatino storico di Natale nel centro del paese.

Nel caratteristico paese di Poggio Moiano, a metà strada tra Roma e Rieti, dal 6 all’8 dicembre la “Festa del Cioccolato” apre la strada a un lungo mese di festeggiamenti con appuntamenti culturali di grande rilievo. Presso gli stand gastronomici il cibo degli dei è servito davvero in tutte le salse: nelle bombe ricoperte e ripiene, sulla frutta e nella classica versione calda. Nel fine settimana del 13 e 14 dicembre, invece, sono in programma due concerti di musica classica presso il teatro del paese; sabato 20 la rassegna di quattro cori laziali “Cento Voci per Natale”; domenica 21 “Il Giullare di Dio”, la vita di San Francesco realizzata dalla Bamby’s Animation; sabato 27 il saggio degli allievi della scuola di pianoforte e il giorno successivo lo spettacolo musicale “A very special Christmas”.



A Greccio, invece, dal 6 dicembre al 6 gennaio, il Mercatino di Natale anima il centro storico del paese con ambiente magico e familiare, fatto di colori, luci, sapori e musica: un mix di eccellenze tra arte presepiale e artigianato, una miscela di tradizione, presepi artistici, decorazioni natalizie, artigianato in legno, vetro, metallo, ceramica, sculture, ricami, pizzi, merletti e prodotti tipici locali. Nel suggestivo percorso fra le casette di legno, è possibile trovare originali idee regalo, intrattenersi presso il Villaggio di Babbo Natale e gustare le specialità gastronomiche della zona. Ricchissimo il programma degli eventi. Il 6 e 7 dicembre è previsto il Festival della Coralità Scolastica e Parrocchiale, mentre l’8 andrà in scena il Presepe vivente di Marcellano; il 13 e 14 si torna indietro nel tempo con la Sagra dei primi alla francescana e il Raduno auto storiche “Rieti in 500” (solo nella giornata del 14); il 20 dicembre è la volta della “Giornata dei Golosi”, con maestri pasticceri che preparano un mega-dolce per il centro storico del paese, mentre il giorno successivo è in programma la Mezza maratona del presepe. Il 24, 26, 27 e 28 dicembre, e ancora l’1, 3, 4 e 6 gennaio va in scena il Presepe di Greccio, unico e inimitabile, mentre il 5 gennaio è la volta della discesa acrobatica della Befana dall’alto del campanile.



I mercatini sono aperti dalle 10 alle 19, con gli stand gastronomici che propongono i migliori piatti della tradizione. Sono in programma visite guidate alla scoperta del centro storico, del sentiero degli artisti, di mostre di pittura e del Museo dei Presepi, che accoglie numerose espressioni artistiche della Natività provenienti da ogni parte d’Italia.