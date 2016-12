Lago di Como: Villa Erba ospita Orticolario

14:54 - Sul Lago di Como, a Villa Erba di Cernobbio, dal 3 al 5 ottobre c’è Orticolario. Tema di quest’anno: le “Visioni olfattive”. Un affascinante modo di vivere il mondo del giardinaggio tra aromi, fragranze ed essenze capaci di evocare momenti e ricordi dell’inconscio. La pianta protagonista della manifestazione è l’Aster più comunemente conosciuto come “Settembrino” dal periodo in cui avviene la sua fioritura.

TRA FIORI, ESSENZE PROFUMATE E TE’ - L'esposizione autunnale di fiori, piante rare e da collezione, utensili e arredi da giardino quest'anno ha come pianta simbolo l’Aster, più comunemente conosciuto come “Settembrino”, nome che deriva dal periodo in cui avviene la sua fioritura. Ad attendere i visitatori: un'elegante tenda Tuareg, situata lungo il percorso espositivo davanti al lago, dove rilassarsi e lasciarsi trasportare da profumi evocativi, tra morbidi arredi e tappeti rari. La tenda è stata usata per una scena del film pluripremiato "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino.

Inoltre nel Padiglione Centrale di Villa Erba verrà allestito “Empathy Garden”, a cura di Federico Giacomarra, progetto che si pone l’obbiettivo di rappresentare il giardino come momento di pausa ed espressione creativa. Ma l’attrazione speciale di questa edizione sono sicuramente i 13 giardini creativi selezionati attraverso un concorso internazionale, promosso da Orticolario. Si tratta di spazi originali dove saranno collocate anche sedute meditative. I giardini concorreranno al Premio “La Foglia d’oro del Lago di Como”.

Altra novità di questa edizione è … fuori dai confini di Villa Erba! che fino al 5 ottobre porta, con la realizzazione di 5 installazioni di giardini, le idee creative per il paesaggio urbano anche a Como e in riva a Cernobbio. Ma Orticolario non è solo piante, aromi e giardini. La manifestazione offre infatti anche momenti dedicati a incontri, tavole rotonde e laboratori come le Tavole Rotonde Profumate (Aula Magna, Ala Lario) pronte a guidare il visitatore alla scoperta dei profumi e delle caratteristiche dei prodotti naturali; presentazioni di libri inediti, dimostrazioni botaniche e composizioni floreali. Inoltre nel centro espositivo e nel parco verranno allestite istallazioni come il Viale delle zagare nell’Ala Lario, il Viale degli dei nell’Ala Cernobbio e la Via della seta nell’Ala Regina. Infine nella Serra Platani, in Ala Lario, verrà allestita la mostra "La vita segreta delle piante" con alcune opere dell’agrotecnico Vittorio Peretto che gira il mondo progettando giardini, parchi e penisole tra Italia, Russia, Azerbaijan etanti altri luoghi del globo terrestre.



Per maggiori informazioni: www.orticolario.it