La splendida Trevi tra olio, musica e… papille

Nel lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre 2016 si terrà a Trevi (Umbria) la 10° edizione di "Festivol - Trevi tra olio, arte, musica e papille" l’ormai consolidato appuntamento per celebrare l'olio nuovo e la prima spremitura e che coinciderà con l'inaugurazione di Frantoi Aperti, la manifestazione regionale dedicata all'olio extravergine di oliva che si terrà in Umbria dal 29 ottobre al 27 novembre 2016.

Ad attendere i visitatori nella seicentesca Villa Fabri la Mostra mercato dell’Olio extravergine di Oliva delle Colline di Trevi, degustazioni guidate di olio extra vergine di oliva, nella piazza del Comune il Mercato del Contadino con prodotti a Km 0, la Mostra Mercato dei Presidi Slow Food capeggiato dal Sedano Nero di Trevi e da altri Presidi umbri e di molte regioni ospiti, che sarà poi possibile degustare nei palazzi aperti; piazza Garibaldi ospiterà il Mercato dell'Antiquariato e da lì partiranno anche trekking a piedi tra gli olivi che solcheranno una parte del sentiero degli ulivi e passeggiate in bicicletta con le nuove E-MTB (mountain-bike elettriche ed ecologiche) a cura di Slowly Green. Un servizio navetta gratuito che porterà i visitatori nei Frantoi aperti in lavorazione. Tutti coloro che parteciperanno a Festivol riceveranno in omaggio una selezione di prodotti umbri d’eccellenza.



Mostre ed eventi - In programma anche visite guidate della città e vari eventi, fra cui la mostra fotografica “Gente di qui”, la gente di Trevi vista dal fotografo Giancarlo Mecarelli, e la Mostra Nazionale di Bonsai a cura dell’Associazione Umbria Bonsai con l’esposizione di esemplari provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia (Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) e dimostrazioni pratiche di tecniche bonsai. Inoltre sarà aperto per a prima volta al pubblico il rinascimentale Collegietto Valenti in Piaggia, dove sarà possibile fare degustazioni della Parmigiana di Sedano Nero di Trevi, Presidio Slow Food, preparata dall’Agriturismo Villa Silvana, accompagnata da vini umbri e sottofondo musicale.



Olio&Benessere - A Palazzo Petroni, da sabato a lunedì, relax e benessere grazie ai massaggi al viso e alle mani con prodotti a base di olio. Inoltre tutti e 4 i pomeriggi della manifestazione, al Borghetto del Mostaccio il Maestro Yoga Lex Ulibarri terrà lezioni di Yoga di diversi gradi di complessità.



Per maggiori informazioni: www.festivol.it