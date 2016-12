La Spezia si prepara alla Festa della Marineria

Spettacoli per tutta la famiglia - Il Groupe F, una delle più importanti compagnie di teatro urbano al mondo, dà vita a uno spettacolo emozionante, un'epopea mitica, di nascita, caos, trasformazione e rinascita, guidando il pubblico verso un nuovo mondo possibile, in cui regna l'armonia tra gli elementi. “Un mare di luce”, uno spettacolo dal mare e sul mare, con fuochi di artificio, proiezioni, musica, uomini e macchine volanti. Lo spettacolo viene replicato per tre sere, il 28, 29 e 30 agosto, alle 22:30, nel Golfo della Spezia di fronte alla Passeggiata Morin.



E' presente anche la sezione dei racconti intitolati “storie di mare e di vento”, tra narrazione, teatro e musica. Scrittori, attori di cinema e di teatro di livello nazionale interpretano, con il loro gusto e accompagnati da musicisti, le suggestioni dei racconti di mare della grande letteratura dell'Ottocento e del Novecento, utilizzando location particolari e studiate con cura: un'Arena sul mare allestita sulla piattaforma Fincantieri, un vero e proprio palcoscenico in mezzo alle onde; un'arena nei giardini di fronte alla passeggiata a mare della città; un grande veliero, dove un gruppo di fortunati spettatori potrà farsi cullare dallo sciabordio delle onde e dalle parole degli artisti.



Ogni sera, all'ora dell'aperitivo, su un particolare palco allestito su un antico pontone, “marinai, donne e guai”, una sezione del festival dedicata alla musica del periodo d'oro della città della Spezia, con le Sorelle Marinetti e un repertorio anni 20', '30 e '40, ironico, graffiante, divertente. Inoltre, spettacoli e laboratori per bambini nello spazio a loro dedicato ai Giardini Pubblici e una miriade di piccoli, grandi spettacoli di teatro urbano e itinerante, con compagnie internazionali di grande impatto: un'invasione di colori e di suoni dal fronte mare al cuore del centro storico spezzino.



Sea food - La gastronomia del mare offre ai visitatori piatti tipici della cucina locale da gustare in strada e nelle varie apecar diffuse lungo la Passeggiata Morin. Inoltre, i ristoratori del centro città partecipano alla Festa proponendo, in modalità street food, i piatti della tradizione culinaria spezzina. Il tema del food è declinato anche attraverso una serie di incontri e conferenze su temi come i mercati del pesce, l'alimentazione del mare, il consumo responsabile, con operatori ed esperti del settore. Sono presenti gli show cooking di maestri stellati della gastronomia italiana tra cui Marco Bianchi, Antonia Klugmann, Chiara Maci, Filippo La Mantia, Gualtiero Marchesi, Chef Rubio, Sandra Cirriello e altri ancora.



Navigare il mare - Le navi e la navigazione sono protagoniste della Festa della Marineria della Spezia. Durante questa edizione è possibile vedere da vicino la nave Italia e la fregata Scirocco. Quest'anno torna protagonista il porto mercantile: grazie al progetto PortoLab, lo scalo diventa laboratorio a cielo aperto per bambini con visite guidate su moli e banchine. Altro ospite importante, sarà Columbus, l'imbarcazione ambasciatrice della Sea Shepherd Conservation Society, una organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero.



Scienza e mare, gli incontri - L'auditorium ospita un ciclo di incontri sulla pesca sostenibile, sui mammiferi marini e sulle nuove tecnologie.



